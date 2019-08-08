Что нового в самом старом монастыре Германии (фото)

Толай • Бенедиктинское аббатство Святого Маврикия в саарском Толае (Benediktinerabtei St. Mauritius, Abtei Tholey) является самым старым действующем монастырем в Германии. Первое письменное упоминание этой обители датировано 634 годом. Сейчас здесь проживает двенадцать монахов в возрасте от 24 до 75 лет. Вскоре они будут принимать гостей - по случаю завершения ремонтно-реставрационных работ, продолжавшихся два года.

Храм аббатства Святого Маврикия в Толае

В федеральной земле Саар сейчас разрешены мероприятия с участием не более 70 человек. Из-за этих ограничений во время пандемии коронавирусной инфекции окончание работ будут отмечать три дня вместо одного. На этой неделе в монастыре как раз была представлена программа концертов, служб и других встреч, которые пройдут в 20-х числах сентября.

Один из трех витражей Герхарда Рихтера в мюнхенской мастерской, которой было поручено их изготовление

Витражи Герхарда Рихтера и Махбубы Максоди

Как отмечает агентство dpa, в ходе работ были отремонтированы церковная колокольня и сама готическая церковь этого древнего аббатства, а также был создан новый монастырский сад. В ближайшие недели в храме на трех окнах будут установлены новые витражи, изготовленные для него по эскизам Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) - одной из работ которого является знаменитый Пиксельный витраж в Кельнском соборе. Отметим, что несколько лет назад Рихтер был признан самым успешным из ныне живущих художников в мире по итогам доходов от продаж работ на арт-аукционах за последние 40 лет.

Витражи Махбубы Максооди

Новыми витражами будут оформлены все 37 окон этого храма - одной из древнейших готических церквей Германии. Автором 34 из них является художница-мусульманка Махбуба Максоди (Mahbuba Maqsoodi), родившаяся в 1957 году в Афганистане.

В 1980 году после убийства исламистами ее сестры, работавшей директором школы для девочек в Герате, она покинула страну, вместе с мужем получив от афганского правительства стипендию на обучение за рубежом. В 1987 году закончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной, позже защитив там же и кандидатскую диссертацию.

Махбуба Максоди

В 1994 году семья Максоди переехала в Германию, где получила политическое убежище. Заказ на оформление витражей в храме аббатства художница получила в 2018 году, выиграв международный закрытый конкурс.

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