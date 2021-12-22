Что будет с Саакашвили? В Грузии ищут компромисс

На 27 декабря 2021 года в Тбилисском городском суде было назначено очередное слушание дела по обвинению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в растрате бюджетных средств в крупном размере - так называемого "дела о пиджаках", следствие по которому длится уже восемь лет. Накануне заседания самой обсуждаемой новостью в Грузии стала информация о возможной политической амнистии. Однако назначенные слушания в суде длились всего пару часов, и уже к обеду стало известно, что заседание перенесено ровно на месяц.

Встреча экс-президентов в Гори

В это же время, в полдень, в военный госпиталь города Гори, где Михаил Саакашвили проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки, проведенной в знак протеста против его задержания, прибыл экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Ситуация выглядела несколько двусмысленно: официально Михаил Саакашвили не смог присутствовать в суде по состоянию здоровья, но в то же время Специальная пенитенциарная служба Грузии посчитала, что он может встретиться с Георгием Маргвелашвили. Темой разговора двух политиков стало обсуждение процесса национального согласия, инициированного нынешним президентом Саломе Зурабишвили.

Михаил Саакашвили в зале суда в Тбилиси (ноябрь 2021 года)

Четвертый президент Грузии подал ходатайство о встрече с Саакашвили еще 20 декабря, сразу после приема у Саломе Зурабишвили, которая и предложила обсудить варианты диалога для примирения. Обещание инициировать этот процесс она дала публично 10 декабря на "Саммите за демократию" при участии президента США Джо Байдена.

После четырехчасового общения со своим предшественником в Гори Георгий Маргвелашвили заявил, что по уголовным делам, которые оцениваются как политически мотивированные, нужно объявлять мораторий. Кроме Михаила Саакашвили, в этом контексте он упомянул еще нескольких политиков, лидеров партий и соратников Саакашвили, против которых уголовные дела не закрыты. В завершение он призвал найти формат для переговоров трех президентов и организовать встречу Саломе Зурабишвили с ним и Михаилом Саакашвили.

Будет ли политическая амнистия

В рамках своей инициативы общенационального диалога Саломе Зурабишвили ежедневно проводит встречи со всеми политическими силами страны. 24 декабря 2021 года она приняла руководителя организации Transparency International-Грузия Эку Гигаури. Вечером того же дня было распространено заявление, где говорится, что президент страны серьезно обсуждает предложение Гигаури провести масштабную политическую амнистию, которая распространится не только на период с 2003-го по 2021 годы, но и после смены власти даст гарантии непреследования правящей партии "Грузинская мечта".

Сторонники Михаила Саакашвили требуют его освобождения

Ранее Саломе Зурабишвили дважды заявляла, что никогда не помилует Михаила Саакашвили лично, на чем настаивают его соратники. По закону, президент имеет право помиловать осужденного в любой момент, и это было бы самым простым решением судьбы опального экс-президента.

Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Однако практически сразу же он был задержан, так как был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за злоупотребление властью. Кроме того, экс-президент Грузии обвиняется на родине еще по трем уголовным делам.

Встреча на фоне голодовки

Когда Георгий Маргвелашвили уже общался с прессой, стало известно, что в президентский дворец отправился лидер основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. Его встреча с Саломе Зурабишвили длилась чуть более часа. По ее итогам политик воздержался от резких оценок и заявил, что "гражданское примирение должно иметь шанс", и он будет всячески этому способствовать. А Зурабишвили, по его мнению, "правильно описывает ситуацию в стране".

Его визит к президенту проходил на фоне массовой голодовки, объявленной сторонниками ЕНД пять дней назад. Возле партийного офиса около 300 человек живут в палатках и отказываются принимать пищу, требуя освобождения Михаила Саакашвили и прекращения политически мотивированного преследования.

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