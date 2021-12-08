 Саакашвили объявил о прекращении лечения в знак протеста | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2021

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Европа

Саакашвили объявил о прекращении лечения в знак протеста

Бывший президент Грузии утверждает, что против него применили дисциплинарные меры, запретив посещения и лишив телевизора. Власти отвергают эти обвинения.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (фото из архива)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник, 7 декабря, объявил о прекращении лечения в военном госпитале в Гори. Он мотивировал свое решение протестом против "дисциплинарных мер", которые, по словам политика, применили к нему в госпитале. Сообщение об этом появилось на странице Саакашвили в Facebook.

По словам бывшего президента, к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал "участников своих пыток". Кроме того, в качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.

В свою очередь, специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявления Саакашвили о применении к нему дисциплинарных мер. В то же время служба подтвердила, что в отношении бывшего президента начато дисциплинарное производство после того, как он повредил размещенный в его палате кардиомонитор, сообщает "Интерфакс".

Саакашвили держал голодовку 50 дней

Михаил Саакашвили спустя восемь лет эмиграции вернулся в Грузию из Украины 1 октября для участия в протестах и вскоре после этого был арестован. Протестуя против тюремного заключения, он не принимал никакой пищи в течение 50 дней. По словам врачей, голодовка для Саакашвили особенно опасна из-за генетического заболевания крови, которым он страдает.

В начале ноября Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу, где, по его словам, с ним плохо обращалась охрана, что вынуждало его опасаться за свою жизнь. 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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