Число больных ковидом в реанимациях Германии стабилизируется

Количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии германских больниц уже несколько дней не превышает 2300. Так, по состоянию на 2 февраля в реанимациях находились 2276 пациентов с коронавирусной инфекцией, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI), обнародованных в четверг, 3 февраля. Еще в начале декабря 2021 года их число приближалось к 5 тысячам.

Средний показатель госпитализации пациентов с ковидом в Германии из расчета за последние семь дней вырос с 4,59 до 4,77 на 100 тысяч населения. А значение семидневного среднего показателя прироста заражений в целом по стране уже восьмой день остается четырехзначным, увеличившись до 1283,2 случая на 100 тысяч жителей.

В то же время за истекшие 24 часа в стране подтверждено 236 120 новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил RKI. Тем самым общее число выявленных случаев достигло 10 422 764. Кроме того, от последствий ковида за минувшие сутки скончались еще 164 больных (днем ранее - 196). Всего с момента проникновения вируса в страну подтверждено 118 334 летальных исхода с этим диагнозом. При этом 7,8 млн больных ковидом выздоровели. Министерство здравоохранения ФРГ ожидает, что волна распространения омикрон-варианта достигнет пика в середине месяца.

Премьер Баварии - за отмену правила 2G в розничной торговле

В Германии все чаще звучат призывы ослабить коронавирусные ограничения. Необходимо предпринять "последовательные шаги" по их снятию, заявил, в частности, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) изданию Bild. Он призвал в том числе к общенациональной отмене правила 2G в розничной торговле, отмене обязательного тестирования в ресторанах и увеличению порога заполняемости стадионов.

Кроме того, Зёдер предложил пересмотреть ограничения на контакты, увязав их смягчение с обязанностью носить маски стандарта FFP2, а также изменить правила поездок в пандемию. При нынешних высоких значениях заражаемости правила поездок со ссылкой на зоны риска "не имеют большого смысла", считает политик. Единственное разумное действие - тестирование на ковид после возвращения, добавил он.

В Германии готовят рекомендацию по четвертой прививке

Между тем Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при RKI готовит рекомендацию по четвертой прививке от коронавируса. Последние данные из Израиля показывают, что четвертая доза вакцины в некоторой степени улучшает защиту от инфекции и значительно повышает защиту от тяжелого течения болезни, приводят издания медиагруппы Funke слова председателя Stiko Томаса Мертенса (Thomas Mertens). На данный момент речь идет о повторной ревакцинации существующими мРНК-препаратами, пояснил он.

По состоянию на 2 февраля в 84-миллионной Германии сделано 165,4 млн прививок от ковида. 74,1 процента жителей страны привиты полностью, а 53,3 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.

Смотрите также:

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Moderna: родом из университета Гарварда На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса У AstraZeneca - "оксфордская вакцина" Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса "Спутник V": самая первая регистрация В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Sinovac: тихий конкурент из Китая Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса CureVac: принтер для вакцин от Tesla Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Johnson&Johnson: достаточно одной дозы Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen. Автор: Андрей Гурков

