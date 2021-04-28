Центральный совет немецких синти и рома выступил против дискриминации

Синти и рома подвергаются дискриминации во многих странах Европы, заявил глава Центрального совета немецких синти и рома Романи Розе в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, публикуемом в понедельник, 2 августа, в день памяти жертв геноцида этих народов во время "третьего рейха".

По словам Розе, многие представители синти и рома скрывают свою этническую принадлежность, опасаясь дискриминации. По его мнению, в Германии требуется расширить и более продуманно проводить просветительскую работу, поскольку, несмотря на успехи на политическом уровне, достигнутые в последнее время, "антицыганизм крепко укоренен в нашем обществе".

В 2015 году Европарламент принял решение отмечать 2 августа день памяти жертв геноцида синти и рома - на территориях, где властвовали нацисты, было убито около 500 тысяч представителей синти и рома, или как минимум четверть тогдашней их общины в Европе.

Премия Меркель за защиту синти и рома

В апреле стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) удостоена Европейской премии за защиту гражданских прав синти и рома. Глава немецкого правительства "прилагала особенные усилия для защиты прав меньшинства и признания его более чем 600-летней истории в Германии", заявил Центральный совет немецких синти и рома.

Премия носит имя братьев Оскара и Винценца Розе (Oskar und Vinzenz Rose), выживших во время геноцида цыган и ставших основателями движения в защиту гражданских прав синти и рома в ФРГ после Второй мировой войны.

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