Меркель присудили Европейскую премию за защиту прав синти и рома

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) удостоена Европейской премии за защиту гражданских прав синти и рома. Глава немецкого правительства "прилагала особенные усилия для защиты прав меньшинства и признания его более чем 600-летней истории в Германии", заявил во вторник, 20 апреля, Центральный совет немецких синти и рома в Гейдельберге.

Премия носит имя братьев Оскара и Винценца Розе (Oskar und Vinzenz Rose), выживших во время геноцида цыган и ставших основателями движения в защиту гражданских прав синти и рома в ФРГ после Второй мировой войны.

Вручение пройдет 28 апреля онлайн

Европейскую премию за защиту гражданских прав синти и рома присуждают каждые два года Центральный совет немецких синти и рома, Культурно-документационный центр немецких синти и рома, а также Фонд имени Манфреда Лаутеншлегера. Денежная часть награды составляет 15 тысяч евро. Церемония вручения премии состоится 28 апреля в режиме онлайн.

В 2019 году ее лауреатом стал экс-президент Словакии Андрей Киска.

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