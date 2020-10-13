 Меркель присудили Европейскую премию за защиту прав синти и рома | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель присудили Европейскую премию за защиту прав синти и рома

Центральный совет немецких синти и рома отметил особенные усилия канцлера ФРГ в защите цыганского меньшинства и признании его более чем 600-летней истории в Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) удостоена Европейской премии за защиту гражданских прав синти и рома. Глава немецкого правительства "прилагала особенные усилия для защиты прав меньшинства и признания его более чем 600-летней истории в Германии", заявил во вторник, 20 апреля, Центральный совет немецких синти и рома в Гейдельберге.

Премия носит имя братьев Оскара и Винценца Розе (Oskar und Vinzenz Rose), выживших во время геноцида цыган и ставших основателями движения в защиту гражданских прав синти и рома в ФРГ после Второй мировой войны.

Вручение пройдет 28 апреля онлайн

Европейскую премию за защиту гражданских прав синти и рома присуждают каждые два года Центральный совет немецких синти и рома, Культурно-документационный центр немецких синти и рома, а также Фонд имени Манфреда Лаутеншлегера. Денежная часть награды составляет 15 тысяч евро. Церемония вручения премии состоится 28 апреля в режиме онлайн.

В 2019 году ее лауреатом стал экс-президент Словакии Андрей Киска.

Смотрите также:

  • Дома цыган в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Полувековая история цыган из Плеханово

    В поселке Плеханово Тульской области сегодня проживает около 3000 цыган. Многие называют их самым большим табором в России. Эти земли, на которых сейчас построено около 300 домов, цыганам, по их словам, выделили еще в СССР. Тогда они работали в колхозах. После распада СССР стали заниматься торговлей и бартерным обменом. Сегодня, по их рассказам, мужчины ремонтируют дачи, а женщины работают в поле.

  • Тамара Георгиевна

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    "Здесь наши корни"

    Цыгане живут в Плеханово почти 60 лет. Тамара Георгиевна - одна из тех, кто родился в этом поселке. Она рассказывает о том, какой была жизнь табора в советское время и после распада СССР, говорит, что в тяжелые времена цыгане помогали соседям: русским, узбекам. А сейчас, по ее словам, власти хотят выгнать цыган из поселка. "Здесь наши корни. Куда мы пойдем?" - сетует женщина.

  • Продукты в холодильнике

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Социальное неравенство

    Цыгане поселка Плеханово имеют разный уровень доходов. Молодая женщина Лена, рассказывает, что работает на поле и за свой труд получает совсем немного. Из еды она может позволить себе купить мясо, молоко, яйца. Но, говорит она, есть в цыганском таборе и люди побогаче: у них дорогие машины и большие кирпичные дома.

  • Быт цыган

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Цыганский быт

    Жилье Лены похоже на большинство домов в Плеханово: гостиная со скромной мебелью, кухня, телевизор и холодильник. От обычной квартиры его отличает разве что печь, которой пользуются для приготовления еды. Этот дом, по словам Лены, может попасть в список зданий, объявленных властями самостроем. Официального разрешения на строительство жилья у его владельцев нет.

  • Печь, где готовят еду по праздникам

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Общие праздники

    В каждом цыганском доме есть своя печь. Впрочем, есть и одна общая - на улице. В этой печи цыгане готовят еду на праздники, которые отмечают всем табором. Например, в ней приготовили десятки куличей на Пасху. Перед Пасхой и Рождеством цыгане, по их словам, соблюдают строгий пост.

  • Любовь Георгиевна

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Надежда на новый дом

    Любовь Георгиевна всю свою жизнь прожила в Плеханово. Она с гордостью рассказывает о том, что у нее 17 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Она - единственная цыганка из табора, которая участвует в проекте "Жилье для российской земли" и стоит в очереди на получение нового дома. Женщина не знает, когда очередь дойдет до нее, но в случае сноса жилья она, как многодетная мать, надеется получить новое.

  • Дом- самострой

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Газопровод раздора

    Дом Любови Георгиевны находится недалеко от дороги, соединяющей так называемые "русскую" и "цыганскую" стороны поселка Плеханово. Между ними проложен газопровод, из-за которого 16 марта 2015 года разгорелся конфликт между цыганами, властями Плеханово и газовой службой.

  • Дом Любови Георгиевны

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Фото дома - на память

    Любовь Георгиевна попросила сфотографировать ее дом и небольшой садик. "А то ведь скоро снесут", - говорит женщина. К 20 апреля все здания, у хозяев которых нет официального разрешения на строительство, должны были снести. Но пока этого не произошло.

  • Овца в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Ошибка с последствиями

    В таборе, по рассказам цыган, чтят собственные традиции. Одна из них - гостеприимство. Накануне Пасхи даже купили овцу, чтобы накрыть богатый стол. Одна из жительниц Плеханово рассказывает, что цыгане из табора - миролюбивые люди. А в день конфликта, 16 марта, "они подумали, что им хотят причинить зло, поэтому кинулись на ОМОН с палками. Они только потом поняли, что совершили ошибку".

  • Сгоревшие здания

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Власти против самостроя

    2 апреля 2016 года в Плеханово сгорело несколько построек. Они были расположены там, где газовая служба ликвидировала врезки в газопровод. В нелегальном потреблении газа ранее обвинили цыган. После конфликта, возникшего между представителями газовой службы и жителями цыганской части поселка, власти заявили о сносе самостроя. При отказе следовать постановлению суда пообещали действовать "жестко".

  • Снесенный дом в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Первый снесенный дом

    Согласно постановлению суда, цыгане самостоятельно должны быть снести 121 дом до 20 апреля. К 23 апреля они своими руками разобрали лишь одно здание. Теперь около его развалин спят собаки, а местные жители стараются обходить его стороной.

  • Пасхальные куличи

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Пасхальные куличи

    Куличи на подоконнике, а на окнах - наличники. Цыгане из поселка Плеханово считают себя православными, а поэтому Пасха для них является очень важным праздником.

    Автор: Элина Ибрагимова


Смотреть видео 05:36

Цыганский музыкант стремится пройти в бундестаг

Аудио- и видеофайлы по теме

Дома из мусора: кошмарный временный лагерь в Белграде стал для рома постоянным местом жительства  

"Цыганский цирк" на колесах  

Также по теме

Denkmal für die ermordeten Juden Europas

В Берлине будет еще один памятник - жертвам нацизма на востоке Европы и в СССР 13.10.2020

После многолетних дискуссий в Германии решили создать мемориальный центр в память о жертвах нацистской войны на уничтожение в странах Восточной Европы и СССР. DW - о подоплеке этого решения.

Реклама

Самые читаемые

В ДТП с электромобилем Tesla в режиме автопилота погибли два человека  

Три слова в немецком, которые скоро выучат все  

Без пяти минут кандидат от ХДС/ХСС на пост канцлера Германии - Армин Лашет. Кто он?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW