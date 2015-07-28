 Центральный архив истории евреев в Германии открыт в новом здании | Новости из Германии о Германии | DW | 14.09.2021

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Германия

Центральный архив истории евреев в Германии открыт в новом здании

Архив позволит всем желающим узнать больше о прошлом и настоящем еврейской жизни в Германии. "Отсутствие знаний о меньшинстве приводит к опасным предрассудкам", - считает глава Центрального совета евреев в ФРГ.

Иттай Йозеф Тамари, руководитель Центрального архива изучения истории евреев в Германии

Иттай Йозеф Тамари, руководитель Центрального архива изучения истории евреев в Германии

В немецком городе Гейдельберге во вторник, 14 сентября, после переезда в новое здание торжественно открылся Центральный архив изучения истории евреев в Германии. "Такой архив имеет центральное значение для осознания собственного прошлого. В то же время он открыт для всех неевреев, чтобы узнать больше о еврейской жизни", - подчеркнул на церемонии открытия председатель Центрального совета евреев в Германии (ЦСЕГ) Йозеф Шустер (Josef Schuster). Почти всегда "отсутствие знаний именно о меньшинстве приводит к опасным предрассудкам", отметил Шустер.

Министр науки федеральной земли Баден-Вюртемберг Терезия Бауэр (Theresia Bauer) считает, что новое открытие архива поможет обеспечить будущее еврейской культуры в Германии. Этот архив бесценен, уверена Бауэр. Только тот, кто знает, откуда он родом, может подумать и о том, кем хочет быть в будущем, подчеркнула она.

Центральный архив изучения истории евреев в Германии был основан в Гейдельберге в 1987 году и с тех пор хранит архивы еврейских общин, а также литературу по иудаизму и документы, относящиеся к периоду до нацизма и Холокоста. Он является учреждением Центрального совета евреев в Германии, финансируется государством и открыт для всех желающих. Предыдущий еврейский архив, существовавший до 1938 года, был уничтожен нацистами. Последние использовали архивные сведения для преследования евреев.

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    Синагога в Регенсбурге

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    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


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