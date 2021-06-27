 Цена за акцию BioNTech перешагнула отметку в 300 евро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Цена за акцию BioNTech перешагнула отметку в 300 евро

Инвесторы покупают акции производителей мРНК-вакцин, рассчитывая, что многим скоро потребуется освежить прививку, а мРНК-технология найдет применение и в других областях, отмечает онлайн-издание Manager Magazin.

Логотип компании-производителя мРНК-вакцины от коронавируса BioNTech

Акции производителей мРНК-вакцин от коронавируса, по данным онлайн-издания Manager Magazin, на протяжении нескольких недель являются фаворитами у инвесторов на фондовых биржах. Так, в среду, 4 августа, цена за одну акцию немецкой компании BioNTech перешагнула отметку в 300 евро. Это - максимум в истории предприятия.

На Франкфуртской бирже в этот день, 4 августа, курс акций BioNTech составил 306 евро. Днем ранее перед закрытием торгов на бирже Nasdaq эту ценную бумагу торговали за 351,81 доллара США (в пересчете: 296 евро).

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский регулятор лекарственных средств FDA собирается уже в сентябре выдать вакцине, которую немецкая компания BioNTech производит совместно с американским предприятием Pfizer, полноценную регистрацию. На данный момент препарат зарегистрирован в США только для применения в условиях чрезвычайного положения.

Рост цен на акции компаний Pfizer и Moderna

Эксперты полагают, что наличие "полной" регистрации вакцины поможет убедить скептично настроенных граждан в необходимости сделать прививку и подстегнет замедлившиеся в США темпы вакцинации. На данный момент около 58% населения США, или 192 млн человек сделали как минимум одну прививку от коронавируса.

Между тем цены на акции американских фармацевтических компаний Moderna и Pfizer в последнее время тоже заметно выросли. Как пишет Manager Magazin, это может быть связано с расчетом на то, что с учетом широкого распространения в мире дельта-варианта инфекции скоро многим потребуется освежить прививку. Кроме того, инвесторы надеются, что фармацевтическим компаниям удастся найти применение мРНК-технологии и в других областях.

Вакцина от коронавируса от Novavax

В то же время 4 августа стало известно, что Европейская комиссия заключила с компанией Novavax контракт на поставку до 200 млн доз вакцины от коронавируса NVX-CoV2373 при условии ее одобрения европейским регулятором лекарственных средств EMA. После этого цены на акции компании выросли на 20%.

Вакцина от коронавируса NVX-CoV2373 создана на основе инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 и содержит крошечную частицу характерного для него спайк-белка (S-белка, или "шипа" - Ред.). Таким образом, препарат от Novavax работает по давно известному принципу, используемому, в частности, при производстве вакцин против гепатита В или столбняка: иммунная система реагирует на белки в вакцине. При этом иммунная реакция происходит значительно быстрее, потому что организму не нужно вырабатывать S-белки. Считается, что эффективная защита наступает при двукратном применении NVX-CoV2373.

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:34

Испытания вакцины на детях: в Финляндии для тестов выбрали препарат BioNTech-Pfizer (29.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Опасно ли на самом деле вакцинироваться беременным женщинам? (28.06.2021)  

Исследования Каталин Карико легли в основу разработки вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna (05.05.2021)  

Также по теме

Human heart, artwork Human heart, computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SEBASTIANxKAULITZKI/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F009/6552 Human Heart Artwork Human Heart Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SEBASTIANxKAULITZKI SCIENCExPHOTOxLIBRARY F009

Прививка от коронавируса. Есть ли побочный эффект после мРНК-вакцин 27.06.2021

Действительно ли прививка мРНК-вакцинами, к которым относятся BioNTech/Pfizer и Moderna, может вызвать побочный эффект в виде заболеваний сердца? О чем говорят последние научные данные?

CureVac: Zulassung vielleicht schon im Mai Themenbild,Symbolfoto:Curevac Corona Impfstoff. Impfdose und Einwegspritze mit Impfstoff zur Injektion mit einer Kanuele. *** CureVac approval maybe already in May Topic image,symbol photo Curevac Corona vaccine Vaccine can and disposable syringe with vaccine for injection with a cannula

Немецкая вакцина CureVac провалилась на промежуточной стадии испытаний 16.06.2021

В компании CureVac объяснили относительно низкую эффективность вакцины на стадии промежуточных испытаний наличием беспрецедентного количества вариантов вируса.

ARCHIV - 17.09.2012, Baden-Württemberg, Tübingen: Ein Mann geht bei der Firma CureVac in Tübingen an einem Firmenlogo vorbei. (zu dpa: «Tübinger Firma soll Impfstoff gegen das Coronavirus finden») Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Неудача немецкой вакцины CureVac повышает шансы "Спутника V" в ЕС 18.06.2021

Евросоюз потерял крупного поставщика мРНК-вакцин и срочно нуждается в замене. Частично заполнить брешь мог бы российский препарат, но надо решить две фундаментальные проблемы.

Реклама

Самые читаемые

Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину  

Беларусь покинул еще один спортсмен  

Правозащитники: Западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко  