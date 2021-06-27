Цена за акцию BioNTech перешагнула отметку в 300 евро

Акции производителей мРНК-вакцин от коронавируса, по данным онлайн-издания Manager Magazin, на протяжении нескольких недель являются фаворитами у инвесторов на фондовых биржах. Так, в среду, 4 августа, цена за одну акцию немецкой компании BioNTech перешагнула отметку в 300 евро. Это - максимум в истории предприятия.

На Франкфуртской бирже в этот день, 4 августа, курс акций BioNTech составил 306 евро. Днем ранее перед закрытием торгов на бирже Nasdaq эту ценную бумагу торговали за 351,81 доллара США (в пересчете: 296 евро).

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский регулятор лекарственных средств FDA собирается уже в сентябре выдать вакцине, которую немецкая компания BioNTech производит совместно с американским предприятием Pfizer, полноценную регистрацию. На данный момент препарат зарегистрирован в США только для применения в условиях чрезвычайного положения.

Рост цен на акции компаний Pfizer и Moderna

Эксперты полагают, что наличие "полной" регистрации вакцины поможет убедить скептично настроенных граждан в необходимости сделать прививку и подстегнет замедлившиеся в США темпы вакцинации. На данный момент около 58% населения США, или 192 млн человек сделали как минимум одну прививку от коронавируса.

Между тем цены на акции американских фармацевтических компаний Moderna и Pfizer в последнее время тоже заметно выросли. Как пишет Manager Magazin, это может быть связано с расчетом на то, что с учетом широкого распространения в мире дельта-варианта инфекции скоро многим потребуется освежить прививку. Кроме того, инвесторы надеются, что фармацевтическим компаниям удастся найти применение мРНК-технологии и в других областях.

Вакцина от коронавируса от Novavax

В то же время 4 августа стало известно, что Европейская комиссия заключила с компанией Novavax контракт на поставку до 200 млн доз вакцины от коронавируса NVX-CoV2373 при условии ее одобрения европейским регулятором лекарственных средств EMA. После этого цены на акции компании выросли на 20%.

Вакцина от коронавируса NVX-CoV2373 создана на основе инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 и содержит крошечную частицу характерного для него спайк-белка (S-белка, или "шипа" - Ред.). Таким образом, препарат от Novavax работает по давно известному принципу, используемому, в частности, при производстве вакцин против гепатита В или столбняка: иммунная система реагирует на белки в вакцине. При этом иммунная реакция происходит значительно быстрее, потому что организму не нужно вырабатывать S-белки. Считается, что эффективная защита наступает при двукратном применении NVX-CoV2373.

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