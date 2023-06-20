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Цена перелета по России достигла максимума за 23 года

Жан Рофе
2 ч. назад

По данным Росстата, перелеты экономклассом по России подорожали в мае на 28 процентов год к году. Это максимум с 2000 года.

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Airbus A320 российской авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку
Airbus A320 российской авиакомпании "Аэрофлот"Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Стоимость перелета по России в салоне экономического класса в мае 2023 года выросла на 28 процентов в годовом выражении, до 6972,36 рубля (75,81 евро) за тысячу километров пути. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что значение стало максимальным с 2000 года, когда ведомство начало отслеживать этот показатель. Предыдущий пик был зафиксирован 13 лет назад, в августе 2010 года, и составлял 6892,51 рубля (74,95 евро). За первые пять месяцев 2023 года перелеты подорожали на 32 процента.

На цены влияют дорожающее топливо и сокращение субсидий

Представители крупнейших российский авиакомпаний - "Аэрофлот" и S7 - объяснили рост цен на авиабилеты повышением накладных расходов, в частности на топливо, а также исчерпанием государственных субсидий. В 2022 году, после начала войны в Украине, благодаря субсидиям удалось избежать возможного удорожания билетов.

Кроме того, на ценах сказались международные санкции, введенные в отношении России. Компании вынуждены покупать запчасти через третьи страны в обход ограничительных мер, что влияет на стоимость обслуживания. Рост цен на билеты связан также с переходом авиакомпаний РФ на менее прибыльный внутренний рынок после запрета на полеты в Евросоюз, Великобританию, США и другие страны.

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