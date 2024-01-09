  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

ЦАХАЛ обнаружил подземный завод ХАМАС по производству ракет

Анастасия Аринушкина
9 января 2024 г.

На подземном заводе производились снаряды дальностью полета около 100 км. Туннели залегали на глубине до 30 метров, сообщили в Армии обороны Израиля.

https://p.dw.com/p/4b0MM
Израильские военные в одном из подземных туннелей ХАМАС (фото из архива)
Фото: Amir Cohen/REUTERS

Армия обороны Израиля обнаружила "крупнейшее место производства оружия ХАМАС" в секторе Газа с начала войны против радикальной исламистской организации. На подземном заводе производились снаряды дальностью полета около 100 км, туннели залегали на глубине до 30 метров, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в понедельник, 8 января.

Ранее представители израильской армии показывали журналистам оружейные заводы и туннели на палестинской территории, которые ХАМАС использует в военных целях. Мнимые цементные заводы и другие промышленные объекты на самом деле использовались для производства ракет и гранат, которые хранились в глубоких шахтах, сообщили представители ЦАХАЛ во время пресс-тура в поселении беженцев Эль-Бурейдж к югу от города Газа. Кроме того, израильские военные взяли под свой контроль штаб-квартиру подразделения ХАМАС "Эль-Бурейдж".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

Мать заложника считает дни

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Израиль обвиняет террористов ХАМАС в использовании больниц в качестве щита. DW Новости (13.11.2023)

Израиль обвиняет террористов ХАМАС в использовании больниц в качестве щита. DW Новости (13.11.2023)

В больницах в секторе Газа катастрофическая ситуация. Часть из них вынуждена была закрыться или не может функционировать из-за отсутствия минимально необходимых сил и средств для работы. Израиль обвиняет террористов ХАМАС в том, что они используют медучреждения, чтобы спрятать там свои объекты и туннели. Западные военные эксперты уверены, что для этой точки зрения есть основания.
Конфликты13 ноября 2023 г.29:42 мин.
external

Напряженность на израильско-ливанской границе продолжает нарастать

Напряженность на израильско-ливанской границе продолжает нарастать

Из-за перестрелок между проиранской группировкой "Хезболлах" и израильскими военными десятки тысяч ливанцев вынуждены были покинуть свои дома, но многие фермеры не могут бросить свое хозяйство.
Конфликты2 декабря 2023 г.03:44 мин.