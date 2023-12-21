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Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

Павел Мыльников
21 декабря 2023 г.

Сеть туннелей расположена под площадью в "элитном квартале" Газы, взятом под контроль израильской армией, сообщили в ЦАХАЛ.

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Израильский военнослужащий в одном из туннелей (ноябрь 2023 года)
Армия Израиля в одном из туннелей (ноябрь 2023 года)Фото: Victor R. Caivano/AP/dpa/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в центре города Газа обширную систему туннелей, используемых главарями радикального исламистского движения ХАМАС. Ключевую роль играет одна из площадей, откуда можно подземными путями попасть в "укрытия, штабы и квартиры" политического и военного руководства движения, объяснили израильские военные в среду, 20 декабря.

"Площадь Палестины" находится в "элитном квартале" Газы, который взят под контроль израильскими военнослужащими, подчеркнули в ЦАХАЛ. Площадь "являлась центром военного управления ХАМАС и окружена зданиями, служившими штабами, шахтами туннелей террористов и стратегическими постройками, принадлежащими ХАМАС", добавили в армейской пресс-службе. По ее словам, военная инфраструктура располагалась "в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов и специальной школы для глухих детей".

Эта сеть туннелей соединяется с подземной инфраструктурой в районе больниц "Ар-Рантиси" и "Аш-Шифа", отметили в ЦАХАЛ. Туннели оборудованы лифтами и взрывостойкими дверями, в некоторых случаях были обнаружены продукты питания, вода и элементы энергоинфраструктуры, добавили военные. Это позволяет боевикам ХАМАС скрываться на протяжении долгого времени, указали в армейской пресс-службе.

Четырехкилометровая сеть туннелей

Несколькими днями ранее израильская армия обнаружила систему туннелей, простирающуюся более чем на 4 километра и расположенную примерно в 400 м от контрольно-пропускного пункта "Эрез" на границе Израиля с сектором Газа. По данным ЦАХАЛ, эта подземная система столь большая, что по ней могут передвигаться маленькие автомобили. В туннелях есть канализация, свет, вентиляция и средства связи, а также большое количество оружия, готового к применению, заявили военные.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 19 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются еще как минимум 109 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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