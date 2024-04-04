Бывший сотрудник пермского "Мемориала" получил условный срок

Александр Чернышов приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В "Мемориале" считают, что силовики выполнили главную цель: выставить правозащитников в роли преступников.

Бывший сотрудник пермского "Мемориала", глава "Центра исторической памяти" Александр Чернышов признан виновным в покушении на "контрабанду культурных ценностей" и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Такое решение вынес Индустриальный районный суд Перми в четверг, 4 апреля. Ученого освободили в зале суда под подписку о невыезде, сообщает издание ProPerm.

Прокуратура запрашивала для Чернышова три года колонии. Как утверждало следствие, Чернышов вместе с бывшим руководителем регионального отделения "Международного Мемориала" Робертом Латыповым пытался вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие культурную и историческую ценность. Выступая в суде, представитель обвинения заявил, что историк полностью признал свою вину, дал показания и заключил досудебное соглашение со следствием.

Однако Роберт Латыпов в беседе с DW пояснил, что речь идет строго о документообороте организации. "В этом архиве нет ничего такого, что касалось бы темы репрессий советского периода", - отметил он.

Чудеса экспертизы

Чтобы доказать состав преступления, необходимо, чтобы стоимость культурно-исторических ценностей превышала 100 тысяч рублей. Следователи провели несколько экспертиз архива, давших различные результаты. Как указывает ProPerm, эксперт из Казани, выводы которой легли в основу дела, выделила из общего количества документов 30 листов с рукописными пометками Роберта Латыпова. Их она приравняла к "Конспиративным письмам" Александра Солженицына на том основании, что и "Мемориал" и Солженицын являются нобелевскими лауреатами. Эксперт оценила стоимость архива в 380 тыс. рублей.

Другая эксперт из Екатеринбурга среди сотен документов нашла один, созданный в 1966 году. И пришла к выводу, что если одна бумага старше 50 лет, то и весь архив соответствует этому возрасту. На этом основании она оценила стоимость изъятого в 530 тыс. рублей. Ни эксперта, ни следствие не смутило, что Пермское краевое отделение "Мемориала" было создано в 1989 году и найденный документ не имеет никакого отношения к документообороту организации.

Правозащитник: Задача силовиков - дискредитировать "Мемориал"

Как заявил Роберт Латыпов, комментируя в интервью DW неожиданно мягкий приговор пермского суда, в "Мемориале" по-человечески рады, что их коллега вышел на свободу. Однако в организации понимают, что этим преследование правозащитников в России явно не закончатся.

"Силовики выполнили главную задачу: им нужно было дискредитировать "Мемориал", выставить правозащитную организацию в роли преступников, контрабандистов, расхитителей культурных и исторических ценностей. Российские власти явно недовольны тем, что даже юридически ликвидировав "Мемориал", они не могут помешать его членам рассказывать обществу о деятельности репрессивной машины нынешнего российского государства. Будет сделано все, чтобы окончательно опорочить "Мемориал" в глазах россиян", - уверен Латыпов.

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