Прокуратура просит три года колонии для пермского историка

Прокуратура утверждает, что Александр Чернышов признал свою вину в контрабанде культурных ценностей, дал показания и заключил досудебное соглашение со следствием. Приговор будет оглашен 4 апреля.

Представитель прокуратуры на заседании в Индустриальном районном суде Перми запросил три года для главы пермского "Центра исторической памяти" Александра Чернышова три года колонии общего режима по делу о покушении на "контрабанду культурных ценностей". Об этом в среду, 3 апреля, сообщило правозащитное общество "Мемориал" в своем Telegram-канале.

Как утверждает следствие, Чернышов вместе с бывшим руководителем регионального отделения "Международного Мемориала" Робертом Латыповым пытался вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие культурную и историческую ценность. По оценке экспертов, на которых ссылается портал "Медиазона", историко-культурную ценность представляют 30 документов, которые правозащитники хотели вывезти из РФ. Их стоимость составляет около 380 тыс. рублей. Другой эксперт оценила стоимость архива в 530 тыс. рублей.

Прокурор заявил, что Чернышов признал свою вину, дал показания и заключил досудебное соглашение со следствием. Приговор будет оглашен 4 апреля.

В архиве нет документов по репрессиям советского периода

Экс-глава пермского "Мемориала" Роберт Латыпов, который также проходит подозреваемым по этому делу, в интервью DW пояснил о каких документах идет речь. Он напомнил, что в апреле 2022 года власти принудительно ликвидировали общество "Мемориал", и соответственно его Пермское краевое отделение, по сути продемонстрировав, что "эта организация не является "культурной ценностью".

Но документы остались. "Это, например, приказы по организации о принятии на работу, протоколы собраний, протоколы заседаний правления, официальная переписка с органами власти, с подрядчиками, проектные заявки на гранты, договоры, отчеты. Короче, это документы делопроизводства организации. В этом архиве нет ничего такого, что касалось бы темы репрессий советского периода. Там нет ни карточек политзаключенных, ни вообще каких-либо документов 1940-х и 1950-х годов ", - пояснил Латыпов.

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