Йенс Столтенберг награжден государственной наградой ФРГ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил вклад Йенса Столтенберга в безопасность Германии и всего альянса на фоне войны России против Украины. Вечером Столтенберга проводят с поста с воинскими почестями.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, недавно покинувшему свой пост, одну из главных государственных наград ФРГ - Большой крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Церемония награждения прошла во вторник, 22 октября, в президентской резиденции в Берлине - дворце Бельвю.

Йенс Столтенберг добился того, чтобы НАТО стала "сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, - в то время, когда нам угрожает Россия", отметил президент ФРГ. Он добавил, что вклад бывшего генсека НАТО в безопасность Германии и всего альянса имеет "историческое" значение.

Большой крест ордена "За заслуги" считается одной из важнейших государственных наград Германии. Выше ее - только Большой крест особой степени ордена "За заслуги", который может вручаться только главам государств.

Проводы с воинскими почестями

Вечером того же дня министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) проведет торжественную церемонию, в ходе которой Йенса Столтенберга с воинскими почестями проводят с поста.

"Будучи защитником трансатлантической идеи, он руководил альянсом дальновидно и деятельно во время своего пребывания в должности", а значение коллективной обороны в рамках НАТО особенно возросло после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, говорится в заявлении Минобороны. "Йенс Столтенберг сыграл ключевую роль в этом сущностном изменении за десять лет своего пребывания в должности", - подчеркнули в ведомстве.

Йенс Столтенберг передал пост генерального секретаря НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте 1 октября. В феврале 2025 года бывший генсек альянса возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Впервые главой этого представительного форума станет политик не из Германии.