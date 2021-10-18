Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Не стало бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла. Отставной генерал армии США умер в возрасте 84 лет от осложнений после перенесенного коронавируса. Сообщение об этом обнародовано в понедельник, 18 октября, семьей политического деятеля на его аккаунте в Facebook.

"Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за их заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", - говорится в опубликованном посте.

Колин Пауэлл родился в 1937 году в Нью-Йорке в семье иммигрантов с Ямайки. На военную службу он поступил в возрасте 21 года, служил во Вьетнаме и юго-восточной Азии. Затем Пауэлл окончил университет Джорджа Вашингтона и начал работать в Пентагоне. В 1989-1993 годах он был председателем Объединенного комитета начальников штабов. При нем были успешно проведены операция Правое дело" (1989) в Панаме и операция "Буря в пустыне" (1991) в Персидском заливе.

В период с 2001 по 2005 годы, во время президенства Джорджа Буша-младшего, Пауэлл занимал пост госсекретаря США, став первым темнокожим американцем в этой должности. Он явился одной из ключевых фигур при сборе аргументов в пользу ввода американских войск в Ирак. Буш отдал приказ о начале операции в Ираке после того, как Пауэлл выступил с обращением к Совету Безопасности ООН в 2003 году. Позже Пауэлл сожалел об этом выступлении.

Во время президентских выборов в США в ноябре 2020 года республиканец Пауэлл поддерживал кандидатуру Джо Байдена и выступал против своего однопартийца Дональда Трампа.

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