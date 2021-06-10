Бывшего режиссера "Навальный Live" задержали в Шереметьево

Бывший режиссер YouTube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан в московском аэропорту Шереметьево, когда его рейс приземлился в Москве. "Меня задержали в самолете, я возвращался с отпуска с женой и ребенком", - сообщил он вечером в среду, 30 июня, DW.

По словам Яковлева, три дня назад ему позвонили и вызвали на допрос 5 июля. "Поэтому я удивлен, что вот так сейчас задержали. Немножко резко, неожиданно. Якобы, я не являлся по вызову следователя, хотя они сами, как оказалось, присылали мне повестки на квартиру, которую я уже продал", - указал он далее. Яковлев также сообщил, что ему неизвестна причина задержания, но предположил, что допрос связан с делом о мошенничестве в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

По данным "Открытых медиа", Яковлева увезли на допрос в Следственный комитет, он является свидетелем по делу о мошенничестве. Адвокат Яковлева Сергей Тельнов подтвердил "Интерфаксу", что задержание, скорее всего связано с делом о мошенничестве. "Я к нему еду", - сообщил он. Алексей Яковлев уволился из штата YouTube-канала "Навальный Live" в январе 2020 года.

Дело о мошенничестве против ФБК

В конце декабря 2020 года СК РФ сообщил о возбуждении против Навального и "иных лиц" дела о мошенничестве в особо крупном размере по подозрению в похищении и растрате более 356 млн рублей, поступивших в качестве пожертвований в ФБК и другие некоммерческие фонды политика.

В январеНавальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В марте он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

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