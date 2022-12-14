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Истребители F-35 на авиабазе в США
Истребители F-35 на авиабазе в СШАФото: Jose Miguel Tamondong/U.S Ai/Planet Pix/ZUMAPRESS/picture alliance
ПолитикаГермания

Бундестаг ФРГ одобрил закупку в США истребителей F-35

Павел Мыльников
49 мин. назад

Бюджетный комитет бундестага разрешил закупить для бундесвера 35 самолетов на 10 млрд евро. Немецкие пилоты пройдут в США курс обучения на F-35. Сделка будет профинансирована из спецфонда для перевооружения.

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Германский бундестаг разрешил правительству ФРГ закупить для вооруженных сил ФРГ - бундесвера 35 американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Бюджетный комитет в среду, 14 декабря, одобрил план покупки самолетов на общую сумму почти 10 млрд евро. Первые машины должны быть готовы к эксплуатации в 2028 году.

Курс обучения немецких пилотов на F-35 начнется в 2026 году, отметил генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии (эта должность соответствует должности командующего ВВС. - Ред.) Инго Герхарц (Ingo Gerhartz). По его словам, первые истребители будут поставлены ФРГ в 2027 году.

Новые винтовки, снегоходы и радиооборудование

Кроме того, парламент страны дал добро на иные проекты, в том числе закупку около 119 тысяч новых штурмовых винтовок HK416 производства немецкой фирмы Heckler & Koch. Первые образцы поступят в войска в 2024 году. Среди других одобренных проектов - приобретение нового цифрового радиооборудования, 140 снегоходов, а также модернизация 143 бронетранспортеров Puma.

Бундестаг продемонстрировал "очень важный признак" поддержки вооруженных сил, прокомментировала решение парламента ФРГ министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Вооружения будут профинансированы из специального фонда объемом 100 млрд евро для переоснащения бундесвера, о создании которого было объявлено через несколько дней после развязывания Россией войны с Украиной.

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