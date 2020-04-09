 Бундесбанк впервые за 40 лет не отчислил прибыли Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 03.03.2021

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Германия

Бундесбанк впервые за 40 лет не отчислил прибыли Германии

На фоне пандемии коронавируса Немецкий федеральный банк в 2020 году добился лишь сбалансированного итога. Только годом ранее прибыль бундесбанк составила почти 6 млрд евро.

Здание Немецкого федерального банка во Франкфурте-на-Майне

Здание Немецкого федерального банка во Франкфурте-на-Майне

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) на фоне пандемии коронавируса впервые с конца 70-х годов прошлого века не отчисляет германскому государству доли прибыли. В 2020 году банк добился лишь сбалансированного результата, в то время как годом ранее прибыль составила 5,9 млрд евро, сообщил бундесбанк в среду, 3 марта. "Значительное увеличение резервов на покрытие возможных потерь на фоне роста рисков является главной причиной, по которой бундесбанк впервые с 1979 года не произвел распределения прибыли и завершил 2020 год со сбалансированным итогом", - заявил президент банка Йенс Вайдман (Jens Weidmann).

По словам Вайдмана, особенно сильно возросли риски изменения процентных ставок и увеличения убытков, связанных со скупкой облигаций в рамках денежной политики. "Резервы на покрытие таких рисков были увеличены на 2,4 млрд евро до 18,8 млрд евро, но и это обезопасило банк лишь частично, поэтому в 2021 году мы ожидаем дальнейшего наращивания резервов, тем более что принципиальных изменений в сфере рисков не предвидится", - указал глава бундесбанка.

Йенс Вайман сообщил, что из-за второй волны пандемии Немецкий федеральный банк ожидает падения экономики в первом квартале 2021 года. Это падение будет не столь сильным, как обвал в первом полугодии 2020 года, однако перспективы, в целом, остаются весьма неясными, резюмировал он. 

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    Хитроумная защита

    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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