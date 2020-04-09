Бундесбанк впервые за 40 лет не отчислил прибыли Германии

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) на фоне пандемии коронавируса впервые с конца 70-х годов прошлого века не отчисляет германскому государству доли прибыли. В 2020 году банк добился лишь сбалансированного результата, в то время как годом ранее прибыль составила 5,9 млрд евро, сообщил бундесбанк в среду, 3 марта. "Значительное увеличение резервов на покрытие возможных потерь на фоне роста рисков является главной причиной, по которой бундесбанк впервые с 1979 года не произвел распределения прибыли и завершил 2020 год со сбалансированным итогом", - заявил президент банка Йенс Вайдман (Jens Weidmann).

По словам Вайдмана, особенно сильно возросли риски изменения процентных ставок и увеличения убытков, связанных со скупкой облигаций в рамках денежной политики. "Резервы на покрытие таких рисков были увеличены на 2,4 млрд евро до 18,8 млрд евро, но и это обезопасило банк лишь частично, поэтому в 2021 году мы ожидаем дальнейшего наращивания резервов, тем более что принципиальных изменений в сфере рисков не предвидится", - указал глава бундесбанка.

Йенс Вайман сообщил, что из-за второй волны пандемии Немецкий федеральный банк ожидает падения экономики в первом квартале 2021 года. Это падение будет не столь сильным, как обвал в первом полугодии 2020 года, однако перспективы, в целом, остаются весьма неясными, резюмировал он.

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