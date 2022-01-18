Будет ли война России с Украиной, или Метаморфозы Лаврова

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Россия не хочет войны с Украиной, уверяет глава МИД РФ Сергей Лавров. Долетит ли эта благая весть до российских военных на границе с Украиной? Карикатурист Сергей Елкин очень на это надеется.
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