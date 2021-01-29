 Брюссель может блокировать поставки вакцины в Великобританию | Новости из Германии о Европе | DW | 29.01.2021

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Европа

Брюссель может блокировать поставки вакцины в Великобританию

Приостановка экспорта вакцины BioNTech/Pfizer стала бы ответом на срыв поставок вакцины AstraZeneсa в ЕС. Возможность применить такие меры изучают в ЕС, утверждает The Independent.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель

Евросоюз может блокировать экспорт производимой в Бельгии вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок вакцины британско-шведской компании AstraZeneсa. Об этом в ночь на пятницу, 29 января, сообщило британское издание The Independent со ссылкой на попавшее в распоряжение редакции письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Согласно этому документу, в Брюсселе якобы изучают возможность применить такие "неотложные меры", чтобы обеспечить производство и поставки вакцин для населения ЕС. Для этого руководство ЕС готово использовать "все законные средства", пока продолжая попытки решить проблему "путем диалога и переговоров".

"Вакцинные войны"

Как отмечается в публикации, так называемые "вакцинные войны" спровоцировала компания AstraZeneсa, 22 января неожиданно объявив о задержке поставок своей вакцины в ЕС, но гарантируя сохранить в полном объеме поставки в Великобританию. В компании объяснили такие действия тем, что контракт с ЕС был заключен позднее. В 1-м квартале 2021 года AstraZeneсa сократит поставки в ЕС на 67%.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес

Стелла Кириакидес

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес потребовала от AstraZeneca выполнить все обязательства по контракту. В ЕС заподозрили, что AstraZeneca поставляет часть предназначенных для ЕС вакцин Великобритании и другим, не входящим в ЕС, странам. Руководство компании эти обвинения отвергает.

В свою очередь, Великобритания заказала 40 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Если верить обнародованному британским изданием письму главы Евросовета, Шарль Мишель предложил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен (Ursula von der Leyen) приостановить поставки этой вакцины в Великобританию.

Проблемы с вакцинацией в ЕС

В общей сложности Еврокомиссия подписала контракты с восемью производителями вакцин на закупку около 2,3 млрд доз. На сегодняшний день, однако, в ЕС поставляется только вакцина BioNTech/Pfizer.

Из 450 млн жителей 27 стран-членов ЕС на данный момент прививку от коронавируса получили около 8,4 млн человек (чуть более 2% населения). Если нынешние темпы сохранятся, вакцинация европейцев может растянуться на целых два года.

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    Автор: Марина Барановская


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