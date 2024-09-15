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Брянскую и Смоленскую области РФ атаковали БПЛА

Ася Миллер
15 сентября 2024 г.

Все дроны уничтожены, разрушений и пострадавших нет, сообщили губернаторы Богомаз и Анохин.

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Украинский военнослужащий запускает беспилотный летательный аппарат (архивное фото)
Запуск беспилотника (архивное фото)Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Два российских региона - Брянская и Смоленская области - подверглись атакам беспилотников поздним вечером субботы, 14 сентября. По сообщениям местных властей, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале о девяти сбитых дронах. По словам Богомаза, средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить все выпущенные по региону БПЛА. Глава Смоленской области Василий Анохин отчитался в социальных сетях о двух сбитых летательных аппаратах и призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов.

В вечерней сводке за 14 сентября Минобороны России также сообщило об уничтожении беспилотника над акваторией Черного моря. Российские официальные лица обвинили в атаках Украину. Киев не комментировал эти утверждения.

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