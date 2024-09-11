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В России выпустили учебник для 8-9 классов по беспилотникам

Даниил Сотников
11 сентября 2024 г.

Пособие по БПЛА для школьного модуля "Робототехника" посвящено сборке дронов и работе с ними, в том числе военными.

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Дроны российских военных в Запорожской области Украины
Дроны российских военных в Запорожской области УкраиныФото: Alexei Konovalov/Tass/IMAGO

Издательство "Просвещение" и компания-производитель беспилотников "Геоскан" выпустили первое учебное пособие по беспилотникам для школьного модуля "Робототехника" в рамках предмета "Труд (технология)". Об этом сообщило в среду, 11 сентября, государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Просвещения".

Учебник предназначен для учеников 8-9 классов. В него включены главы о классификации и устройстве дронов, основах ручного пилотирования, конструировании и сферах применения БПЛА.

В российских школах после начала вторжения РФ в Украину активно внедряют обучение технологиям БПЛА. О включении отдельного такого модуля в школьную программу стало известно в феврале 2024 года. Как рассказала тогда замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, речь идет о навыках "для подготовки к несению военной службы и защиты родины". Будут изучаться и технологии БПЛА, применяемые в гражданских областях, добавила Васильева.

Основы боевых БПЛА входят в школьную программу

В августе прошлого года обучение основам применения беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки для 10-11 классов. В рамках модуля "Основы технической подготовки и связи" школьникам рассказывают о способах боевого использования дронов и ведения разведки местности с их помощью. Кроме того, учащиеся должны знать "алгоритм противодействия БПЛА противника" и "выполнять практические действия по управлению БПЛА", сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

 

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