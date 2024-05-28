Боррель: К концу лета ЕС обучит 60 тысяч украинских военных

В Брюсселе готовы расширить учебную миссию для ВСУ, но новые числа пока не называют. В вопросе о подготовке украинских солдат на территории Украины консенсуса в ЕС пока нет, сообщил Жозеп Боррель.

В рамках учебной миссии Европейского Союза EUMAM прошли обучение 50 тысяч украинских военнослужащих, а к концу этого лета их должно стать уже 60 тысяч. Об этом сообщил в Брюсселе во вторник, 28 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Поскольку Украине необходимо мобилизовать больше людей, ей понадобится больше возможностей для обучения, а ЕС в свою очередь готов расширить миссию EUMAM, заявил Боррель на пресс-конференции по окончании заседания министров обороны стран Евросоюза.

"Растет консенсус по поводу повышения уровня амбиций в отношении нашего учебного потенциала, - сказал глава европейской дипломатии. - Но я не хочу обнародовать новую цифру, пока не буду уверен, что мы сможем ее достичь". По его словам, тему частичного переноса учебной миссии в Украину министры на заседании тоже обсудили, однако четкой общеевропейской позиции по этому вопросу нет.

Дискуссия об ударах западным оружием по территории РФ

Точно так же у Евросоюза нет единого мнения о том, допустимо ли Украине использовать вооружения, предоставленные ей странами ЕС, для ударов по военным объектам на российской территории. "Очевидно, что это законное действие в соответствии с международным правом, если оно осуществляется пропорционально, но столь же очевидно, что это - решение каждого отдельного государства, которое оно должно самостоятельно принять, взяв на себя ответственность", - отметил Жозеп Боррель. Он сообщил, что среди стран Евросоюза есть те, кто категорически против, те, кто с самого начала предоставлял Киеву вооружения без такого условия, и те, кто с недавних пор согласен снять с Украины территориальное ограничение на использование вооружений. Однако сколько таких стран и какая категория составляет большинство, Боррель предпочел не говорить.

Он констатировал, что такая ситуация предоставляет России явное преимущество, но подчеркнул, что ЕС не будет диктовать своим членам, снимать территориальное ограничение для Украины или нет.

Аналогичное мнение выразил перед встречей с министрами в Брюсселе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он вновь подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, которое подразумевает и поражение целей за пределами ее территории. "В частности, это актуально сейчас, потому что наиболее тяжелые бои идут в Харьковской области и вблизи украинско-российской границы. И поэтому, конечно, украинцам будет очень трудно защищаться, если они не смогут поражать военные цели по ту сторону границы - это могут быть и ракетные установки, и артиллерия, и аэродромы, которые используются для нападения на Украину", - указал генсек НАТО. По его мнению, пришло время странам, которые ввели ограничения на использование Киевом вооружений, пересмотреть свои решения.