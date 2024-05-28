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Бельгия: ВСУ могут использовать F-16 только в Украине

Ксения Польская Брюссель
28 мая 2024 г.

Премьер Бельгии подчеркнул, что его страна предоставляет вооружения Украине на том условии, что все они будут использованы исключительно на территории самой Украины.

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Владимир Зеленский и Александр Де Кроо
Владимир Зеленский и Александр Де Кроо Фото: Pool Didier Lebrun/Belga-Pool/dpa/picture alliance

Все вооружения, которые поставляет Украине Бельгия, должны быть использованы украинскими военными на территории Украины, включая истребители F-16. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе во вторник, 28 мая, после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве по безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами.

Он сообщил, что это соглашение предусматривает предоставление Украине средств ПВО, артиллерии, бронетехники и истребителей F-16, первый из которых страна намерена передать во второй половине 2024 года. "Для нас абсолютно ясно одно: вы и население Украины заслуживаете правильных инструментов, чтобы защитить свое население от абсолютно незаконной агрессии, - сказал Де Кроо, обращаясь к Зеленскому. - Вы победите, и наш долг - помочь вам победить. Наша поддержка остается решительной и непоколебимой. Исход этой войны имеет решающее значение для наших европейских интересов, наших европейских ценностей и нашей европейской безопасности".

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