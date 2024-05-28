Бельгия: ВСУ могут использовать F-16 только в Украине

Премьер Бельгии подчеркнул, что его страна предоставляет вооружения Украине на том условии, что все они будут использованы исключительно на территории самой Украины.

Все вооружения, которые поставляет Украине Бельгия, должны быть использованы украинскими военными на территории Украины, включая истребители F-16. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе во вторник, 28 мая, после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве по безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами.

Он сообщил, что это соглашение предусматривает предоставление Украине средств ПВО, артиллерии, бронетехники и истребителей F-16, первый из которых страна намерена передать во второй половине 2024 года. "Для нас абсолютно ясно одно: вы и население Украины заслуживаете правильных инструментов, чтобы защитить свое население от абсолютно незаконной агрессии, - сказал Де Кроо, обращаясь к Зеленскому. - Вы победите, и наш долг - помочь вам победить. Наша поддержка остается решительной и непоколебимой. Исход этой войны имеет решающее значение для наших европейских интересов, наших европейских ценностей и нашей европейской безопасности".

Новость дополняется.