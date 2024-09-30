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Боррель: Из-за Венгрии в ЕС нет единства по помощи Украине

Александра Иванова
1 октября 2024 г.

Боррель раскритиковал Будапешт за участие в китайско-бразильской мирной инициативе и указал на проблемы энергосистемы Украины перед зимой.

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Разрушения в энергосистеме Харькова, апрель 2024 года
Разрушения в энергосистеме Харькова, апрель 2024 годаФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/IMAGO

"К сожалению, в ЕС больше нет единодушия по вопросу поддержки (Украины. - Ред.), поскольку одна страна решила открыто поддержать бразильско-китайскую инициативу", - написал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге в понедельник, 30 сентября, комментируя обсуждение войны в Украине в Совбезе ООН 24 сентября.

При этом Боррель подчеркнул, что сам он в ходе того заседания выразил полную поддержку Украине "в ее борьбе за выживание", а также - поддержку предложений президента страны Владимира Зеленского.

Китайско-бразильская платформа "Друзья мира"

27 сентября представитель глава МИД КНР Лин Цзян заявил на брифинге в Пекине, что Китай, Бразилия и другие страны "глобального Юга" создадут платформу "Друзья мира" (Friends of Peace) с целью мирного урегулирования в Украине. По словам Вана, эта платформа должна стать "объективными и рациональным голосом" и сыграть конструктивную роль в завершении войны в Украине.

Венгрия сообщила о намерении присоединиться к этой платформе. "Ключевое сообщение группы - настоятельная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны в Украине",  - цитировали русскоязычные СМИ заявление министра  иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в этой связи.

Между тем венгерское онлайн-издание VG написало, что к платформе "Друзья мира" готовы присоединиться 15 стран, в том числе Саудовская Аравия, Египет, Мексика и Казахстан.

По данным китайского онлайн-издания South China Morning Post, ни США, ни ЕС не приняли участия в работе платформы. Между тем Венгрия, Франция и Швейцария направили на мероприятие своих наблюдателей.

Правительство Украины резко раскритиковало эту инициативу Китая и Бразилии, заявив, что так называемая "формула мира" Владимира Зеленского является "единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру".

Боррель о разрушении РФ энергетической инфраструктуры Украины

Говоря о необходимости продолжать поддержку Украины, Жозеп Боррель 30 сентября указал на массивные проблемы с энергоснабжением, с которыми эта страна столкнулась в преддверии зимнего периода из-за российских атак. "В настоящее время украинцы сталкиваются с ежедневной нехваткой электроэнергии в течение 8-12 часов, и, по данным ООН, предстоящей зимой они могут оказаться без электричества до 20 часов в день. Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, в результате которой еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и свою страну", - предупредил глава европейской дипломатии в своем блоге.

"Путин пытается сломить хребет сопротивления Украины и подорвать моральный дух населения. Он пытается добиться через энергетический коллапс того, чего не может добиться на поле боя", - считает Боррель.

По его данным, ЕС в целом, а также его государства-члены уже предоставили 400 млн из 629 млн евро в Фонде энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund), финансирующего ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, а также поставку трансформаторов и мобильных газовых турбин для производства электроэнергии в Украине.

Еще 96 млн евро будут направлены в этот фонд из средств, являющихся доходами от замороженных в ЕС активов РФ, напомнил Боррель. "Благодаря текущим ремонтным работам, финансируемым, в частности, ЕС, США и партнерами, Украина намерена восстановить около 4-5 ГВт выработки электроэнергии к зиме", - добавил он.

Призыв разрешить удары западным оружием по России

В то же время Жозеп Борррель подчеркнул, что для избежания сценария "мы чиним - они разрушают" ключевое значение имеет противовоздушная оборона. "В Нью-Йорке я вновь обратился к своим коллегам с призывом ускорить поставку большего количества систем ПВО и перехватчиков для Украины и разместить новые заказы на производство, потому что возможно, что оно будет требоваться Украине не протяжении долгого времени ", - указал он.

По словам Борреля, он повторил и призыв разрешить Украине наносить западным оружием удары "по аэропортам (военным аэродромам. - Ред.) и стартовым площадкам на территории России. "Пока не все согласны с этой мерой. Однако мы обещали поддерживать Украину всеми средствами, которые потребуются, до тех пор, пока это будет необходимо, и энергетический фронт будет решающим этой зимой", - написал Боррель.

 

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