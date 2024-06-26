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ЕС будет поддерживать доступ россиян к независимым СМИ

Ольга Лебедева
26 июня 2024 г.

Глава европейской дипломатии назвал совершенно необоснованным решением запрет РФ доступа к 81 СМИ из стран Евросоюза. Боррель подчеркнул, что данные СМИ работают в соответствии с журналистскими стандартами.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение российских властей закрыть доступ на территории страны к 81 СМИ из европейских стран. Данное решение является "совершенно необоснованным" и "еще больше ограничивает доступ к свободной и независимой информации" в России, заявил европейский политик в среду, 26 июня, в Брюсселе. 

Кроме того, решение Москвы "расширяет и без того жесткую цензуру СМИ в России", убежден Жозеп Боррель. Он также заверил, что Евросоюз будет по-прежнему поддерживать доступность для российской аудитории информации, основанной на фактах. Глава европейской дипломатии при этом напомнил, что одной из основных ценностей ЕС является уважение свободы высказываний и свободы СМИ.

Боррель: Свободные европейские СМИ вещают и для России

Боррель подчеркнул, что запрещенные Россией европейские СМИ работают в соответствии с журналистскими принципами и стандартами. Они предоставляют базирующуюся на фактах информацию, в том числе российской аудитории, и среди прочего о войне РФ против Украины.

В отличие от них, российские средства дезинформации и пропаганды, против которых были введены санкции ЕС, не являются свободными и независимыми СМИ, заявил глава Европейского внешнеполитического ведомства. Они находятся под контролем российских властей и являются инструментом поддержки российской военной агрессии против Украины, поэтому их деятельность в ЕС приостановлена, пояснил Боррель.

Россия закроет доступ к 81 европейскому СМИ

Накануне МИД РФ объявил об "ограничении доступа к вещанию" 81 средства массовой информации Евросоюза. Фактически будут заблокированы десятки крупнейших европейских изданий, в том числе немецкие Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские El Pais и El Mundo, итальянские La Stampa и La Repubblica, французские Le Monde, Liberation и агентство AFP, а также общеевропейские Politico и EUobserver.

В Москве этот шаг назвали "ответной мерой" на запрет в ЕС "любой вещательной активности" российским РИА "Новости", "Известиям" и "Российской газете". Совет ЕС запретил вещание этих СМИ в мае, решение вступило в силу с 25 июня. В ЕС заявили, что эти издания "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины".

Комиссар ЕС по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова назвала ответные меры России абсурдными. "Нет, пропагандистские издания, финансируемые Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, - это не то же самое, что независимые СМИ", - написала она в соцсети X. В Вашингтоне заявили, что решение РФ демонстрирует страх перед правдивой информацией, которую испытывают российские власти.

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