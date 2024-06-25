В России заблокируют сайты десятков ведущих СМИ Евросоюза

В РФ заблокируют 81 крупнейшее европейское СМИ в ответ на запрет в ЕС РИА "Новости", "Известий" и "Российской газеты".

Россия "ограничивает доступ к вещанию" 81 средства массовой информации Евросоюза, сообщило министерство иностранных дел РФ во вторник, 25 июня.

Ведомство назвало это решение "ответной мерой" на запрет в ЕС "любой вещательной активности" российским РИА "Новости", "Известиям" и "Российской газете". Совет ЕС запретил вещание этих СМИ в мае, решение вступило в силу с 25 июня. В ЕС заявили, что эти издания "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины".

В качестве ответной меры в РФ фактически будут заблокированы десятки крупнейших европейских изданий, в том числе немецкие Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские El Pais и El Mundo, итальянские La Stampa и La Repubblica, французские Le Monde, Liberation и AFP, а также общеевропейские Politico и EUobserver.

МИД заявил, что, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, Москва также пересмотрит свое решение. В ведомстве назвали европейские проекты, попавшие в список, "систематически распространяющими недостоверную информацию" о войне в Украине и обвинили Евросоюз в "эскалации".