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Экоактивистка Грета Тунберг на шествии в защиту климата в Стокгольме, 25 ноября 2022 года
Грета Тунберг на шествии в защиту климата в СтокгольмеФото: Christine Ohlsson/TT News Agency/picture alliance
Природа и окружающая средаШвеция

Грета Тунберг и еще 600 экоактивистов подали в суд на Швецию

Александра Иванова
49 мин. назад

По мнению Греты Тунберг и ее единомышленников, шведское государство нарушает их гражданские права, недостаточно защищая климат.

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Экоактивистка Грета Тунберг и ее единомышленники из молодежного движения Aurora в пятницу, 25 ноября, подали судебный иск против шведского государства. По мнению истцов, оно не выполняет закрепленное в Конституции требование содействовать устойчивому развитию, ведущему к созданию благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Прежде чем передать свою жалобу в окружной суд, более 600 экоактивистов, самому старшему из которых - 26 лет, прошли шествием по Стокгольму. Тунберг несла в руках картонный плакат с надписью: "Теперь мы подаем в суд на государство".

Движение Aurora готовило иск против Швеции на протяжении двух лет. По мнению его участников, новое, правоцентристское правительство страны пренебрегает вопросами защиты климата.

"Швеция никогда не относилась к климатическому кризису как к кризису, - заявил представитель Aurora Антон Фоли, подготовивший 87-страничный документ. - Швеция не выполняет обязательства, за которые несет ответственность, и нарушает закон".

В конце октября Шведский институт метеорологии и гидрологии обнародовал данные, согласно которым с конца XIX века средняя температура в королевстве повысилась на два градуса по Цельсию.

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