Более 100 афганских журналистов попросили о помощи

Более 100 афганских журналистов анонимно обратились к международному сообществу через международную правозащитную организацию "Репортеры без границ" (RSF), выразив озабоченность судьбой средств массовой информации в этой стране после захвата власти в ней членами радикального исламистского движения "Талибан". Под обращением, озаглавленным "Журналистика в Афганистане находится под угрозой исчезновения" и обнародованным в субботу, 18 сентября, подписались 103 сотрудника СМИ, в том числе 20 женщин, представляющих различные политические и этнические круги.
Большинство из них пока еще продолжают работать в Кабуле или в провинциях Афганистана. Некоторые скрываются, опасаясь за свою безопасность, а десяти из 103 подписантов удалось бежать из страны. Все они предпочли не раскрывать личностей, поскольку боятся репрессий против себя или членов своих семей. Авторы обращения озабочены, что журналистика и плюрализм мнений могут полностью исчезнуть из афганских СМИ.
Афганистан занимает 122-ю строку в рейтинге свободы прессы
По словам главы немецкого отделения RSF Кристиана Мира (Christian Mihr), составители документа требуют того же, что и правозащитники: помощи без бюрократии, гарантий защиты, особенно для женщин-журналистов, а также конкретной поддержки бежавшим работникам СМИ. "Талибан" продемонстрировал, что не потерпит свободной прессы ни в Кабуле, ни в провинциях", - добавил Мир.
В последние четыре недели RSF направлял в МИД Германии несколько раз обновлявшийся перечень сотрудников СМИ, находящихся в зоне повышенного риска в Исламской Республике. На момент последнего обновления список содержал имена более 152 журналистов. Между тем министерство внутренних дел Германии решило в порядке исключения одобрить принятие 2600 лиц из этой страны, особо нуждающихся в защите, а также членов их семей.
По данным RSF, Афганистан занимает 122-ю строку рейтинга свободы прессы среди 180 государств мира.
Захват талибами власти в Афганистане
В мае 2021 года администрация США объявила о полном выводе сил из Афганистана. После ухода западных войск талибы за считанные недели захватили власть в стране. Боевики радикального движения вошли в Кабул 15 августа, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всей территорией республики. После захвата власти талибами, по данным Вашингтона, США и их союзники помогли покинуть страну более 122 тысячам мирных жителей.
Со 2 сентября в Афганистане прошел целый ряд женских протестов с требованиями уважать права женщин и предоставить им должности в новом кабинете министров страны. Талибы разогнали эти выступления, в том числе с применением слезоточивого газа. Журналистов, которые освещали протесты, избивали.
Deutsche Welle начала вещание на коротких волнах для Афганистана
При этом 10 сентября из Исламской Республики были эвакуированы десять корреспондентов медиакомпании Deutsche Welle, а также члены их семей - всего 72 человека. Спустя три недели после вывода с Гиндукуша всех западных войск, им удалось благополучно пересечь границу с Пакистаном через КПП "Торкхам". После ряда неудачных попыток обеспечить эвакуацию по воздуху было решено вывезти сотрудников DW наземным путем через афгано-пакистанскую границу.
С 13 сентября DW начала ежедневно транслировать на коротких волнах радиопередачи на языках дари и пушту, чтобы предоставлять достоверную информацию слушателям из Афганистана. Запуск новой коротковолновой радиослужбы анонсировал генеральный директор медакомпании Петер Лимбург (Peter Limbourg).
Смотрите также:
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
В мужском обществе
Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Учиться - только по отдельности
Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Утраченные права и свободы
По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Постоянный контроль на дорогах
Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Талибы захватили поместье своего врага
Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
В ожидании работы
Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Борьба за свои права
Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Организация Объединенных Наций обеспокоена
По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Кто поддерживает талибов
Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Демонстративная поддержка курса талибов
Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.
Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская