Боккаччо, Толстой и непристойная литература в ГДР

"На пути к образованной нации" - таков был культурно-политический лозунг ГДР. Народ призывали читать как можно больше - но только те книги, которые одобрил режим.

Жители ГДР считались очень начитанными. В отличие от ФРГ, школьники Восточной Германии изучали не только мировую классику типа "Декамерона" Боккаччо и "Отверженных" Виктора Гюго, но и - в связи с влиянием СССР - русскую классику - "Войну и мир" Толстого, сказки Пушкина, романы Достоевского. Также очень популярны были фантастические романы о местах, в которые можно было попасть только в своем воображении - свобода передвижения в ГДР, так же как и в Советском Союзе, была существенно ограничена. Впрочем, так же, как и выбор книг - правящая партия СЕПГ (СЕПГ - Социалистическая единая партия Германии) навязывала обществу свои "вкусы", приоритеты, ценности и строго контролировала все, что поступало на книжные полки.

Образованная нация

Уровень образования в ГДР был очень высоким. "Leseland DDR", то есть "читающая ГДР", - так называли Восточную Германию. Особенно в восточногерманском Веймаре всегда уделялось много внимания увековечиванию памяти Гёте и Шиллера, произведения которых считались культурным достоянием ГДР.

"Какие прекрасные времена были для литературы! В книжных магазинах выстраивались очереди, книжные ярмарки были переполнены любителями литературы… Но, с другой стороны, какие это были ужасные времена, когда каждое печатное слово подвергалось строгой цензуре! Партия верила в силу печатного слова, способную изменить мир, но в то же время и опасалась - возможно, и неоправданно, - этой мощи воздействия текстов", - считает Штефан Волле (Stefan Wolle), писатель и куратор выставки "Читающая ГДР", организованной Федеральный фонд исследований диктатуры Социалистической единой партии Германии (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur).

На стендах выставки "Читающая ГДР" можно познакомиться с миром детективов, сказок и научной фантастики ГДР, а также с литературой Советского Союза Фото: 2022 Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Эта амбивалентность между заботой о книголюбах и поддержкой просвещения, с одной стороны, и цензурой и патернализмом, доходящим до смешного, с другой, и оказалась в центре внимания выставки, которая на 20 стендах показывает повседневную жизнь в Восточной Германии, приглашая в яркое путешествие по "читающей" ГДР. Эта экспозиция - не о писателях, а о том, как люди, не имеющие возможности куда-либо выехать из страны, открывали мир благодаря книгам. "Эта выставка - героическая история о гражданах, которые всегда находили способы достать литературу, которую действительно хотели прочитать", - рассказал в интервью DW Ульрих Мелерт (Ulrich Mählert), историк и сотрудник Фонда переоценки диктатуры СЕПГ.

Любимые книжки

Жанр детской и юношеской литературы был представлен в ГДР очень широко и разнообразно. Самая известная в этой классификации книга - истории об Альфонсе Циттербаке, коротко Альфи. Эти рассказы о маленьком мальчике, который мечтал стать космонавтом, были в каждом доме. "Если присмотреться, то можно провести параллели с молодежной политикой ГДР. Педагогический посыл рассказа в том, что никто не может попасть в космос в одиночку. Индивидуум должен вписаться, подчиниться коллективу", - анализирует Ульрих Мелерт. Поучительные истории об Альфи пережили воссоединение Германии - многие дети на Западе теперь тоже знают умного мальчика со смелыми идеями.

Все, что могло попасть в руки молодежи ГДР, цензурировалось с особой тщательностью. Непристойной литературой считались комиксы с Дональдом Даком и дядюшкой Скруджем, гангстерские рассказы и даже любовные романы с Запада. Доходило до того, что в школе у детей могли проверить ранцы, и каждого, у кого находили "неблагонадежную" книгу, подвергали суровому общественному порицанию, делали запись в журнале и вызывали в школу родителей. "Даже в демократических странах есть определенные издания, как, например, порнографические книги, национал-социалистическая или другая экстремистская литература, которые не доступны в публичной зоне библиотеки, а должны быть специально запрошены, - рассказывает Ульрих Мелерт. - Но в ГДР это было доведено до крайности".

В послевоенные годы власти Восточной Германии ввели полный запрет на нацистскую литературу. Вскоре однако он распространился и на книги с Запада, которые не соответствовали политике правящей партии, а также на публикации коммунистов-диссидентов. Впрочем, некоторым библиотекам было разрешено собирать подобные книги в специальных закрытых фондах и просматривать их можно было только по специальному разрешению.

Писатели в ГДР - успех только для избранных

Отражалась ли в литературе того времени реальная картина жизни общества ГДР? Немецкий писатель Штефан Волле (Stefan Wolle), автор трилогии "Идеальный мир диктатуры. Повседневная жизнь и правление в ГДР" и автор текстов на выставке, считает, что нет. "В то время власти делали все, чтобы этого не допустить", - говорит он. И хотя это у них получалось не всегда, все же было издано множество книг, читая которые, люди уже тогда качали головами: "Как это не от мира сего, такой представленной "реальности" даже близко не существовало".

Писатели в Восточной Германии должны были служить социализму за пишущей машинкой. За ними присматривали власти и осведомители "штази", поддерживали и продвигали, но и наказывали, если они отклонялись от правильного с точки зрения партии пути. Каждая книга подвергалась тщательной проверке, министерство культуры решало, следует ли издавать то или иное произведение. Прежде всего, рассматривались публикации политической направленности. Однако проблема заключалась в том, что не существовало единых стандартов, поэтому оценка со стороны министерства часто была непредсказуемой и субъективной, в зависимости от текущей политической ситуации и личной оценки цензора. После полученного разрешения перед писателем вставала следующая проблема - возможный тираж. Проправительственных писателей обычно издавали огромными тиражами, а критически настроенных, соответственно, маленькими - если вообще в результате дело доходило до публикации.

Авторы вынуждены были добровольно подвергать свои работы цензуре, чтобы получить хоть малейший шанс на публикацию. В то же время были и писатели, которым удавалось выпускать свои книги, несмотря на то, что они осмеливались касаться в них и табуированных тем. Например, это Криста Вoльф (Christa Wolf) - главное перо ГДР. Штефан Волле приводит пример: "В то время у нас не было никаких разговоров об атомных электростанциях или об аварии в Чернобыле. Но некоторые книги, как, например, "Авария. Хроника одного дня", Кристы Вольф, опубликованная в 1987 году, восполнили этот пробел". Люди читали ее книги, "чтобы получить представление о публичных дискуссиях, которые должны были бы существовать, но которых не было".

Произведения Кристы Вульф, умершей в Берлине в 2011 году в возрасте 82 лет, переведены на многие языки мира. Писательница десять раз была в Советском Союзе: в Москве, Киеве, Вильнюсе, Риге, Горьком (Нижний Новогород), была знакома со многими писателями и интеллектуалами, среди которых были Лев Копелев, Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Эфим Эткинд и другие. В 1961 году она опубликовала свой первый роман "Московская новелла" о непростой любви немецкой девушки и советского офицера. Эта книга мгновенно прославила Кристу Вольф в ГДР. Писательнице удавалось соблюдать баланс между воспеванием соцреализма и критикой власти, из-за чего ее некоторые называли "лояльной диссиденткой".

В своих первых произведениях писательница воспевала соцреализм и "светлое будущее", но затем в ее творчестве появились и проблемные темы. В 1990-х годов стало известно о сотрудничестве писательницы с министерством госбезопасности ГДР. В 1959 - 1962 годах она была осведомителем "штази" под псевдонимом "Маргарете". Бурное внимание общественности к этому факту она расценила как несправедливую расплату за ее прошлое в ГДР и, чтобы избежать травли, переехала на несколько лет в США.

Инструментализация литературы

Сочинения Кристы Вольф, а также инакомыслящих писателей Восточной Германии были с энтузиазмом восприняты на Западе. "Даже возник своеобразный новый политический стандарт - то, что не нравилось властям в ГДР, становилось привлекательным и интересным для обсуждения и, соответственно, чтения на Западе. Конечно, этот прием применялся соответственно и противоположной стороной. В ГДР распространялись книги из ФРГ с весьма критическим отношением к западногерманской действительности".

Берлинская стена, разделявшая одну нацию, пала 33 года назад. Вместе с ней, казалось бы, должна была стать историей и ГДР. Однако страна, которой больше нет, до сих пор живет в людях, населявших ее, и эти воспоминания хранятся и передаются из поколения в поколение. Поэтому стоит еще раз заглянуть в литературу ГДР, ведь "через книги, фильмы и рассказы эта страна воспроизводит себя снова и снова", - считает Штефан Волле.

На выставке "Читающая ГДР" можно также познакомиться с миром детективов, сказок и научной фантастики ГДР. На одном из стендов представлена литература Советского Союза, рассказы о писателях социалистического реализма. Для любителей готовить будет интересна подборка кулинарных книг времен ГДР. Представленный на стендах выставки информационный материал на разных языках можно распечатать с сайта выставки или заказать в качестве плакатов - их доставят за небольшую плату в любой уголок мира.

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