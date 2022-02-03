 Аллея Сталина: советское прошлое Берлина | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.02.2022

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Культура и стиль жизни

Аллея Сталина: советское прошлое Берлина

3 февраля 1952 года, ровно 70 лет назад, началось осуществление самого масштабного строительного проекта в Восточном Берлине, образцом для которого служила монументальная советская архитектура.

  • Аллея Сталина в Берлине

    Сталин-аллее в Берлине

    70 лет назад, 3 февраля 1952 года, председатель Совета министров Германской Демократической Республики Отто Гротеволь символически дал старт самому масштабному строительному проекту Восточного Берлина, заложив камень. Работы по строительству в то время уже шли полным ходом.

  • Памятник Сталину в Берлине

    Сталин-аллее в Берлине

    По этой улице, которая раньше называлась Frankfurter Allee (Франкфуртской аллеей), Красная Армия в 1945 году вошла в Берлин. В Stalinallee она была переименована к 70-летию Сталина - в 1949 году. На фотографии 1953 года - памятник советскому вождю. Он простоял здесь до 1961 года.

  • Памятник Сталину в Берлине

    Сталин-аллее в Берлине

    Один из самых популярных мотивов на почтовых окрытках из Восточного Берлина. Аллея Сталина и тот самый памятник.

  • Аллея Сталина

    Сталин-аллее в Берлине

    Аллея Сталина стала самой крупной стройплощадкой ГДР. Аллею, расстянувшуюся на 2,3 км, было решено превратить в роскошный бульвар. В реализации проекта участвовали шесть архитекторов, среди них - будущий главный архитектор Восточного Берлина Герман Хензельман, руководивший позже возведением Берлинской телебашни.

  • 17 июня 1953 года на Аллее Сталина вспыхнуло первое в социалистическом лагере народное восстание

    Сталин-аллее в Берлине

    В 1953 году Аллея Сталина оказалась в центре революционных событий. В ГДР вспыхнуло первое в социалистическом лагере народное восстание. Причиной забастовок стало решение правительства повысить нормы выработки при сохранении прежней зарплаты. Восстание было жестоко подавлено советскими танками.

  • Карл-Маркс-аллее

    Сталин-аллее в Берлине

    1963 год. Обычный день в жизни Восточного Берлина. Прохожие идут неторопливым шагом по на тот момент уже бывшей Аллее Сталина. В начале 1960-х проспект переименовали в Карл-Маркс-аллее - в память о немецком философе, экономисте и одном из основоположников научного коммунизма.

  • Карл-Маркс-аллея

    Сталин-аллее в Берлине

    Следы прошлого. Этот герб Общества германо-советской дружбы так и остался на воротах одного из зданий на Карл-Маркс-аллее.

  • Фонтан

    Сталин-аллее в Берлине

    Этот фонтан разместился в самом центре Карл-Маркс-аллее в 1966 году. Его создал скульптор Фриц Кюн.

  • Берлин

    Сталин-аллее в Берлине

    Многие здания и фрагменты улицы сохранились в первозданном виде до сих пор. Бывшая Аллея Сталина сегодня разделена на две части: Карл-Маркс-аллее и Франкфуртер-аллее.

  • Карл-Маркс-аллее

    Сталин-аллее в Берлине

    Тянущийся на два километра ансамбль из жилых многоэтажных домов сочетает в себе элементы социалистического неоклассицизма и традиции прусской архитектуры.

    Автор: Марина Борисова


  • Аллея Сталина в Берлине

    Сталин-аллее в Берлине

    70 лет назад, 3 февраля 1952 года, председатель Совета министров Германской Демократической Республики Отто Гротеволь символически дал старт самому масштабному строительному проекту Восточного Берлина, заложив камень. Работы по строительству в то время уже шли полным ходом.

  • Памятник Сталину в Берлине

    Сталин-аллее в Берлине

    По этой улице, которая раньше называлась Frankfurter Allee (Франкфуртской аллеей), Красная Армия в 1945 году вошла в Берлин. В Stalinallee она была переименована к 70-летию Сталина - в 1949 году. На фотографии 1953 года - памятник советскому вождю. Он простоял здесь до 1961 года.

  • Памятник Сталину в Берлине

    Сталин-аллее в Берлине

    Один из самых популярных мотивов на почтовых окрытках из Восточного Берлина. Аллея Сталина и тот самый памятник.

  • Аллея Сталина

    Сталин-аллее в Берлине

    Аллея Сталина стала самой крупной стройплощадкой ГДР. Аллею, расстянувшуюся на 2,3 км, было решено превратить в роскошный бульвар. В реализации проекта участвовали шесть архитекторов, среди них - будущий главный архитектор Восточного Берлина Герман Хензельман, руководивший позже возведением Берлинской телебашни.

  • 17 июня 1953 года на Аллее Сталина вспыхнуло первое в социалистическом лагере народное восстание

    Сталин-аллее в Берлине

    В 1953 году Аллея Сталина оказалась в центре революционных событий. В ГДР вспыхнуло первое в социалистическом лагере народное восстание. Причиной забастовок стало решение правительства повысить нормы выработки при сохранении прежней зарплаты. Восстание было жестоко подавлено советскими танками.

  • Карл-Маркс-аллее

    Сталин-аллее в Берлине

    1963 год. Обычный день в жизни Восточного Берлина. Прохожие идут неторопливым шагом по на тот момент уже бывшей Аллее Сталина. В начале 1960-х проспект переименовали в Карл-Маркс-аллее - в память о немецком философе, экономисте и одном из основоположников научного коммунизма.

  • Карл-Маркс-аллея

    Сталин-аллее в Берлине

    Следы прошлого. Этот герб Общества германо-советской дружбы так и остался на воротах одного из зданий на Карл-Маркс-аллее.

  • Фонтан

    Сталин-аллее в Берлине

    Этот фонтан разместился в самом центре Карл-Маркс-аллее в 1966 году. Его создал скульптор Фриц Кюн.

  • Берлин

    Сталин-аллее в Берлине

    Многие здания и фрагменты улицы сохранились в первозданном виде до сих пор. Бывшая Аллея Сталина сегодня разделена на две части: Карл-Маркс-аллее и Франкфуртер-аллее.

  • Карл-Маркс-аллее

    Сталин-аллее в Берлине

    Тянущийся на два километра ансамбль из жилых многоэтажных домов сочетает в себе элементы социалистического неоклассицизма и традиции прусской архитектуры.

    Автор: Марина Борисова


Смотрите также:

  • Аллея Сталина в Берлине

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    Аллея Сталина в Берлине

    "Готов к труду и защите мира", - написано на плакате, висящем на строительных лесах у здания, воздвигаемого в 1953 году на Аллее Сталина (ныне Карл-Маркс-аллея) в восточном Берлине. Политика и архитектура в ГДР были неотделимы.

  • Столовая на секретном объекте под Дрезденом

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Столовая на секретном объекте под Дрезденом

    При соблюдении строжайшей секретности в 1950-е годы в городке Пирна под Дрезденом был создан центр по разработке и производству авиационных двигателей. Для сотрудников открыли столовую, здание которой было построено в стиле послевоенного модернизма. Сегодня здесь располагаются лофты, которые пользуются высоким спросом.

  • Железнодорожная станция в Потсдаме

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Железнодорожная станция в Потсдаме

    Поскольку западный Берлин находился совсем близко, в ГДР было решено реорганизовать железнодорожное сообщение. Вокруг Берлина построили наружное железнодорожное кольцо, чтобы возить людей из Потсдама и других пригородов на работу в восточный Берлин. В 1958 году в Потсдаме возвели вокзал, но после возведения Берлинской стены в 1961 году он утратил свою функцию.

  • Кинотеатр во Франкфурте-на-Одере

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Кинотеатр во Франкфурте-на-Одере

    В 1950-е годы на месте разрушенного здания, служившего до войны кинотеатром, во Франкфурте-на-Одере построили новый кинотеатр для молодежи. Позже его преобразовали в культурный центр. Здание находилось в эксплуатации до 1998 года.

  • Дом статистики в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом статистики в Берлине

    Этот комплекс зданий под общим названием "Дом статистики" был построен в 1969 году в берлинском районе Митте в качестве штаб-квартиры Государственного центрального управления статистики ГДР. Устремленные ввысь панельные исполины - так же, как и возвышающаяся неподалеку Берлинская телебашня - были призваны символизировать победу социализма.

  • Дом электротехнической промышленности в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом электротехнической промышленности в Берлине

    Дом электротехнической промышленности и Дом путешествий на площади Александрплац в Берлине являли собой типичный пример восточного модернизма, господствовавшего в архитектуре ГДР в 1960-70-е годы. Эти здания стоят там по сей день.

  • Дом путешествий в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом путешествий в Берлине

    До воссоединения Германии в Доме путешествий располагалась главная дирекция туроператора ГДР и главный офис авиакомпании Interflug. У здания оригинальные архитектурные детали - такие, как волнистые чаши и медная чеканка с надписью "Человек преодолевает время и пространство", автор которой - художник Вальтер Вомака. Сегодня Дом путешествий наделен статусом памятника архитектуры.

  • Круглый кинотеатр в Дрездене

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Круглый кинотеатр в Дрездене

    Кинотеатр Rundkino (Круглый кинотеатр) в Дрездене открылся в 1972 году. Это 20-метровое здание цилиндрической формы вмещает два кинозала и считается одним из самых значимых памятников послевоенного модернизма в саксонской столице.

  • Сцена для выступлений на острове Рюген

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Сцена для выступлений на острове Рюген

    Даже не скажешь, что эта эстрада в виде раковины выполнена из бетона. Автор проекта, архитектор Ульрих Мютер, создал произведение, являющееся выдающимся примером восточногерманской курортной архитектуры. Сцена для выступлений находится в городке Засниц на острове Рюген. Она построена в 1988 году и находится сейчас под охраной государства.

  • Жилой микрорайон в Ростоке

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Жилой микрорайон в Ростоке

    А эти причудливые кирпичные жилые дома находятся в Ростоке. Авторы проекта, завершенного в 1987 году, хотели создать нечто характерное для северогерманской архитектуры. И у них это получилось. Все представленные в подборке DW фото вошли в фотоальбом Ханса Энгельса "Архитектура ГДР".

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


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