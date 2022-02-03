Аллея Сталина: советское прошлое Берлина

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3 февраля 1952 года, ровно 70 лет назад, началось осуществление самого масштабного строительного проекта в Восточном Берлине, образцом для которого служила монументальная советская архитектура.
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