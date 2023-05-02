Bloomberg: Россия возобновит закупки валюты для резервов

В связи со стабилизацией бюджета благодаря экспорту нефти уже в мае РФ возобновит закупки иностранной валюты, первоначально их объемы составят эквивалент 200 млн долларов в юанях, сообщает Bloomberg.

По всей вероятности, Россия уже в мае возобновит закупки иностранной валюты для пополнения своих резервов, поскольку рост доходов от экспорта нефти стабилизирует ее финансы, несмотря на усилия США и Европы сократить пополнение российской казны. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Bloomberg. Как указывает агентство, российские доходы от экспорта энергоносителей в настоящее время близки к превышению целевого уровня.

Объем закупок составит около 200 млн долларов в юанях

По оценкам Bloomberg Economics, первоначальные объемы закупок валюты могут составить эквивалент 200 млн долларов в юанях ежемесячно. Заявление министерства финансов РФ в этой связи ожидается уже на текущей неделе, отмечается далее. "Объемы закупок иностранной валюты первоначально будут небольшими, но крайне символичными, поскольку они продемонстрируют, что страна вместо поглощения своих резервов их наращивает", - цитирует Bloomberg российского экономиста Александра Исакова.

Возобновление закупок иностранной валюты подчеркнет способность РФ поддерживать поток нефтедолларов в условиях санкций и "ценового потолка", установленного странами "большой семерки" и Евросоюзом для покупателей российской нефти, отмечается далее. Несмотря на напряженную ситуацию с государственными финансами в России из-за военных расходов и по-прежнему крайне высокий дефицит, российский бюджет стабилизируется, констатирует агентство.

"Потолок" цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный ЕС, странами G7 и Австралией на фоне войны РФ против Украины, вступил в силу с 5 декабря. С 5 февраля также действует ограничение цен на нефтепродукты из России - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья. По данным Bloomberg, после введения потолка цен на российскую нефть она стоила в среднем около 74 долларов за баррель, что примерно на четверть выше порогового значения в 60 долларов за баррель.

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