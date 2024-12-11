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ПолитикаСША

Bloomberg: Белый дом готовит новые санкции против нефти РФ

Анастасия Аринушкина
11 декабря 2024 г.

Перед возвращением Трампа администрация Байдена "открыта для решительных действий" в отношении России, пишет агентство Bloomberg.

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Действующий президент США Джо Байден (фото из архива)
Джо Байден (фото из архива)Фото: Oliver Contreras/White House/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Администрация уходящего президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении экспорта нефти из России, чтобы усилить давление на Кремль в преддверии возвращения в Белый дом победившего на выборах Дональда Трампа. Об этом в среду, 11 декабря, пишет агентство Bloomberg.

Детали возможных новых ограничений пока разрабатываются, но, как сообщили в разговоре с Bloomberg несколько человек, знакомых с процессом, санкции могут затронуть несколько видов экспорта нефти из РФ. Администрация Байдена долго не решалась на этот шаг, особенно в преддверии президентских выборов, опасаясь роста цен на энергоресурсы, отмечает агентство. Однако с падением цен на нефть и ростом опасений, что Трамп может принудить Украину пойти на уступки РФ, администрация Байдена "теперь открыта для более решительных действий", сообщили источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Белый дом также рассматривает возможность введения новых санкций, направленных на теневой флот, с помощью которого Москва обходит ценовой предел на российскую нефть. Отмечается, что новые ограничения могут быть представлены уже в ближайшие недели, кроме того, аналогичные меры планирует принять Евросоюз. Представители Совета национальной безопасности США и министерства финансов отказались от комментариев, пишет Bloomberg.

 

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