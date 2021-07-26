Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!

"Умное голосование" Навального: кто пострадал от уязвимости сайта

Адреса электронной почты тех, кто зарегистрировался на сайте "Умного голосования", попали в открытый доступ, утверждают критики Навального. DW проверила, так ли это, и кто действительно стал объектом утечки.