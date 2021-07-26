Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!

Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.
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В команде Навального считают, что сайт "Умного голосования" также может быть заблокирован и предлагают желающим зарегистрироваться там. Ранее на этом сайте нашли уязвимость.
Адреса электронной почты тех, кто зарегистрировался на сайте "Умного голосования", попали в открытый доступ, утверждают критики Навального. DW проверила, так ли это, и кто действительно стал объектом утечки.
Кремль решил в 2019 году бить своих противников рублем - и это оказалось эффективнее, чем давить их законами, пишет Иван Преображенский в комментарии для DW.