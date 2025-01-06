Блинкен: Россия хочет передать КНДР спутниковые технологии

По оценке властей США, за поддержку, которую Северная Корея оказывает России в войне против Украины, Москва планирует "расплатиться" с Пхеньяном продвинутыми технологиями.

В ответ на поддержку, оказываемую Северной Кореей России в ее войне против Украины, Москва расширяет сотрудничество с Пхеньяном в космической сфере и планирует передать КНДР продвинутые спутниковые технологии. Этим предположением властей США поделился с журналистами госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Сеул в понедельник, 6 января.

"КНДР уже получает от России военное оборудование и подготовку военнослужащих. Теперь у нас есть основание полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном продвинутыми технологиями в космической и спутниковой сферах", - цитирует главу Госдепа агентство AFP.

Кроме прочего, Блинкен повторил мнение постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Москва, с точки зрения американских властей, "вероятно, близка к тому", чтобы официально признать статус Северной Кореи как ядерной державы.

Блинкен о вероятном контрнаступлении ВСУ под Курском

Не комментируя напрямую ситуацию в Курской области России, где, по заявлению украинской стороны, ВСУ ведет сейчас контрнаступление, Энтони Блинкен подчеркнул, что позиции Украины на этом участке имеют критическое значение для любых мирных переговоров Киева с Москвой в будущем. По словам Блинкена, уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая с начала войны России против Украины в 2022 году потратила несколько миллиардов долларов на поддержку Киева, хочет гарантировать, что "у Украины будет максимально сильная рука для ведения игры".

"Их (Украины. - Ред.) позиция в Курске является важной, поскольку она, конечно же, будет фактором в любых переговорах, которые могут начаться в наступающем году", - сказал Блинкен журналистам в Сеуле.

По его словам, даже если мирные переговоры состоятся, Украине будут нужны "адекватные гарантии в сфере безопасности" в отношении президента России Владимира Путина. "В какой-то момент будет прекращение огня. Но в сознании Путина игра не будет окончена", - указал он. По мнению Блинкена, "имперские амбиции" Путина сохраняются и он будет стремиться "отдохнуть, перевооружиться и, возможно, напасть еще раз". В связи с этим глава Госдепа призвал создать "адекватные средства сдерживания, чтобы он (Путин. - Ред.) этого не сделал".

Запуск КНДР ракеты на фоне визита Блинкена в Сеул

Во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею КНДР провела очередной испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности. Как Блинкен, так и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на совместной пресс-конференции осудили этот шаг, причем глава Госдепа назвал его "очередным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН".

Пролетев около 1100 км, северокорейская ракета упала в Японское море, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. Это был первый запуск КНДР ракеты в 2025 году.