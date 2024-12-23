Сеул: Потери КНДР в Украине превысили тысячу военных

Северная Корея в ходе боевых действий против Украины потеряла около 1100 военных, заявили в Сеуле. Пхеньян готовится к переброске в РФ дополнительных войск и вооружений.

Потери Северной Кореи в ходе участия в боевых действиях против Украины на стороне РФ оцениваются примерно в 1100 человек. Об этом сообщает в понедельник, 23 декабря, агентство Ренхап со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Власти КНДР, вероятно, готовятся к переброске в Россию дополнительных войск. "Всесторонняя оценка разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или наращиванию войск", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ)

В ОКНШ также указали на признаки того, что Пхеньян в настоящее время поставляет в Россию ракетные установки и самоходную артиллерию, а также переходит к масштабному производству ударных дронов, к запуску которого лидер КНДР Ким Чен Ын, как отмечает агентство, призвал в ноябре.

Северокорейские солдаты в России

По данным Сеула, Северная Корея могла перебросить в РФ до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США сообщил, что некоторые из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По информации южнокорейской разведки, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военного, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

Президент РФ Владимир Путин в июне посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно 4-й статье соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.