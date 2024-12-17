ФРГ и еще 9 стран осудили военное сотрудничество РФ и КНДР

Германия, Франция, США и ряд других стран пообещали действовать согласованно, в том числе путем санкций, "для устранения угрозы, которую представляет собой партнерство Северной Кореи и России".

Министры иностранных дел Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Новой Зеландии, США, Франции, Южной Кореи и Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в понедельник, 16 декабря, выступили с совместным заявлением, осуждающим военное сотрудничество России, ведущей войну против Украины, и Северной Кореи, включая задействование северокорейских солдат в военных операциях в Курской области РФ.

"Прямая поддержка Северной Кореей агрессивной войны России против Украины представляет собой опасную эскалацию конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности, - говорится в этом документе, обнародованном, в том числе, на сайте МИД ФРГ . - Отправка Северной Кореей баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования в Россию для использования против Украины, а также обучение Россией северокорейских солдат с использованием оружия или сопоставимого оборудования грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009) и 2270 (2016)".

О незаконных программах КНДР по вооружению

Авторы заявления подчеркивают, что они "глубоко обеспокоены возможностью оказания Россией какой-либо политической, военной или экономической поддержки незаконным программам Северной Кореи по вооружениям, включая программы создания оружия массового уничтожения и систем его доставки". По мнению дипломатов, подобное военное сотрудничество РФ и КНДР "еще больше накалит и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове".

"Мы совместно подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины в защите своей свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы настоятельно призываем Северную Корею немедленно прекратить всяческую поддержку агрессивной войны России против Украины, в том числе путем вывода северокорейских войск (с театра военных действий. - Ред.)", - подчеркивается в документе.

Подписавшие его страны, помимо прочего, призывали и других представителей международного сообщества присоединиться к их призыву и пообещали продолжать "действовать согласованно, в том числе путем введения экономических санкций, для устранения угрозы, которую представляет собой партнерство Северной Кореи и России".