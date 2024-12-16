США сообщили о потерях среди военных КНДР под Курском

Северокорейские военные уже воюют с ВСУ в Курской области и понесли первые потери, заявили в Пентагоне. Точных цифр там не назвали. По данным властей Украины, погибли или были ранены не менее 30 солдат из КНДР.

По оценке министерства обороны США, военные КНДР уже воюют с украинскими войсками в Курской области РФ и понесли первые потери. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

"Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске. У нас есть данные, что они понесли потери как убитыми, так и ранеными", - приводит слова Райдера агентство Reuters. Точное количество потерь представитель Пентагона не назвал.

Киев: Погибли или ранены не менее 30 военных из КНДР

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в тот же день заявило, что только за 14 и 15 декабря подразделения армии Северной Кореи потеряли в Курской области не менее 30 человек убитыми и ранеными. По информации ГУР, эти потери военные КНДР понесли при штурме позиций ВСУ в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка в Суджанском районе. Кроме того, в районе деревни Куриловка, согласно этим данным, пропали без вести трое северокорейских военнослужащих.

"В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности, из числа 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине", - отмечается далее в сообщении украинской разведки.

Об участии северокорейских военных в боях в Курской области рассказал в своем вечернем видеообращении и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, власти РФ пытаются скрывать потери среди бойцов из КНДР. "Никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Северокорейские солдаты в России

В октябре Зеленский заявлял, что КНДР отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Сеула, Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США сообщил, что некоторые из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По данным Сеула, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

В июне президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно 4-й статье соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.