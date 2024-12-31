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Ким Чен Ын назвал Путина "самым близким другом"

Николай Линке
31 декабря 2024 г.

Северокорейский диктатор поздравил Путина с Новым годом, пожелав "одолеть неонацистов и завоевать великую победу".

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Ким Чен Ын и Владимир Путин в Пхеньяне в июне 2024 года
Ким Чен Ын и Владимир Путин в Пхеньяне в июне 2024 годаФото: Yonhap/picture alliance

Северокорейский диктаторКим Чен Ын поздравил Владимира Путина с Новым годом, назвав его "самым близким другом". Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК. "Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина – самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии", - сказано в сообщении.

Ким пожелал Путину победы в войне против Украины

По данным ЦТАК, Ким напомнил о "значимом пути 2024 года, приведшем к развитию традиционных корейско-российских дружественных отношений как отношений стратегического сотрудничества, товарищеских отношений нового уровня". Он пожелал Путину, чтобы 2025 год "стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут одолевать неонацистов и завоевывать великую победу".

На сайте Кремля Ким Чен Ын указан в списке глав государств и правительств, которых Путин поздравил с Новым годом. Точного текста этого поздравления нет. В числе адресатов поздравительных телеграмм из Кремля указан также экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder).

Солдаты из КНДР на войне против Украины

В июне Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно статье 4-й соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что КНДР отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Киева, Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По данным Сеула, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

 

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