Блинкен: США выделят Киеву гумпомощь на 717 млн долларов

Госекретарь США Блинкен проинформирует президента Байдена о результатах дискуссии в Киеве о возможности применять комплексы ATACMS для ударов Украины вглубь по территории РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении гуманитарной помощи Украине на общую сумму 717 млн долларов (635 млн евро). Глава американской дипломатии и его британский коллега Дэвид Лэмми в среду, 11 сентября, посетили Киев.

На собственно гуманитарную поддержку - предоставление миллионам жителей Украины базовых услуг, в частности поставок продовольствия питьевой воды и медикаментов - будут выделены 290 млн долларов. Еще 325 млн долларов предназначены для восстановления энергетики и электросетей Украины. Кроме того, Киев получит 102 млн долларов на обезвреживание наземных мин и боеприпасов, "которые Россия оставила по всей Украине", добавил Блинкен.

О возможном использовании Киевом ATACMS

Украина добивается от Вашингтона разрешения использовать предоставленные Соединенными Штатами ракеты большой дальности ATACMS по целям глубоко на территории РФ. На пресс-конференции в Киеве Энтони Блинкен подчеркнул, что "проинформирует президента" США Джо Байдена о результатах дискуссии на эту тему в украинской столице.

По его словам, в обсуждении вопроса об ATACMS играют роль опасения, что разрешение применить такое оружие по целям в РФ может привести к эскалации, причем это не единственное обстоятельство, которое следует учитывать.

"Если говорить о Соединенных Штатах, то мы приспосабливались и адаптировались по мере того, как потребности менялись, как менялась (обстановка. - Ред.) на поле боя. И я не сомневаюсь, что мы продолжим делать это по мере развития ситуации", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал переговоры с Энтони Блинкеном и Дэвидом Лэмми "детальными и продуктивными". Сибига уточнил, что в их ходе обсуждались поставки Киеву оружия, в частности средств противовоздушной обороны, и вновь призвал США снять ограничения на использование ракет большой дальности.

Блинкен и Лэмми обсудили с Зеленским прогресс Украины на пути в ЕС и НАТО

Блинкен и Лэмми встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили 79-ю сессию Генассамблеи ООН, ее поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов устава организации.

Политики также затронули прогресс Украины на пути к членству в НАТО и ЕС и усилия по "привлечению инвестиций и укреплению институтов в поддержку евроатлантического пути" Киева, указали в Госдепе США.

Киев передал Вашингтону цели глубоко на территории РФ

В интервью телеканалу Sky News, выдержки из которого канал разместил на своем сайте 10 сентября, Блинкен заявил, что Байден "не исключает", что Вашингтон может разрешить Украине наносить ракетные удары глубоко по территории РФ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце августа подтвердил, что в ходе визита в Вашингтон передал американской стороне список целей в России.

Речь идет о возможном задействовании армейских тактических ракетных комплексов ATACMS.

Дальность полета ракет ATACMS составляет около 280 километров. Если ограничения на их применение будут сняты, в зону поражения попадут, в частности, Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Липецкая и Калужская области, писал американский Институт изучения войны (ISW). Под удары, по оценкам ISW, могут попасть 245 военных целей в РФ, включая ряд аэродромов.