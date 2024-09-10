Блинкен: Байден может разрешить Киеву бить ATACMS по РФ

По словам госсекретаря США, Джо Байден "не исключает", что Вашингтон разрешит Украине наносить ракетные удары глубоко по территории РФ, передал Sky News.

Президент США Джо Байден "не исключает", что Вашингтон может разрешить Украине наносить ракетные удары глубоко по территории РФ. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News, выдержки из которого канал разместил на своем сайте во вторник, 10 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

До этого на пресс-конференции в Лондоне Блинкен подтвердил, что Иран поставил Москве ракеты малой дальности и что вооруженные силы РФ, вероятно, начнут использовать их в Украине "в течение недель". По словам главы Госдепартамента, "десятки российских военнослужащих" прошли обучение использованию иранских баллистических ракет Fath-360.

США поддерживают Украину, чтобы у нее имелось все необходимое для "эффективного отражения российской агрессии". В то же время Вашингтону приходилось учитывать, смогут ли украинские военнослужащие обслуживать "сложные системы" западных союзников, отметил Sky News.

"Все эти вещи должны учитываться при принятии решений. Но я могу сказать, что мы адаптировались и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы будем продолжать - так что на данном этапе мы не исключаем этого (разрешения Вашингтона на удары. - Ред.)", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Axios: Блинкен едет в Киев передать решение Вашингтона

Между тем корреспондент издания Axios на Капитолийском холме Джулигрейс Брафк сообщила в соцсети X, что, по словам председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканца Майкла Маккола (от штата Техас), тот разговаривал с Блинкеном два дня назад. По утверждению Маккола, госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев, чтобы передать украинской стороне, что Вашингтон позволит ей наносить удары по России с помощью армейских тактических ракетных комплексов ATACMS.

В сентябре 2023 года США поставили в Украину небольшое количество этих ракетных комплексов, напомнил Sky News. Дальность полета ATACMS составляет около 280 километров. Если ограничения на их применение будут сняты, в зону поражения попадут, в частности, Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Липецкая и Калужская области, писал американский Институт изучения войны (ISW). Под удары, по оценкам ISW, могут попасть 245 военных целей в РФ, включая ряд аэродромов.

Визит в Украину

Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировали совместный визит в Украину. Как уточнили в американском Госдепартаменте, Блинкен и Лэмми отправятся в Украину 11 сентября. Информацию о поездке подтвердил и глава британского МИДа на совместной пресс-конференции с американским коллегой в Лондоне. "Это будет первый совместный визит такого рода более чем за десятилетие", - подчеркнул Лэмми.

В Госдепартаменте пояснили, что у политиков запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинского правительства. Обсуждаться будет, в частности, дальнейшая поддержка Киева в целях защиты от российской агрессии, указали в ведомстве.

Киев передал Вашингтону список целей в РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце августа подтвердил, что в ходе визита в Вашингтон передал американской стороне список целей для нанесения ударов глубоко по территории РФ.

Поставки Тегераном баллистических ракет России

Париж, Берлин и Лондон 10 сентября заявили, что вводят новые санкции против Ирана в связи с передачей Тегераном баллистических ракет России.

Группа E3 тесно координирует усилия с европейскими и международными партнерами. "Призываем Иран немедленно прекратить любую поддержку войны России против Украины и остановить разработку и передачу своих баллистических ракет", - отметили министры трех стран.

E3 - неформальный механизм сотрудничества Великобритании, Германии и Франции в области внешней политики и безопасности.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейских разведслужбах 9 августа сообщило, что Тегеран планировал поставить России сотни баллистических ракет Fath-360. Десятки российских военнослужащих уже проходят в Иране подготовку к управлению ими, добавили в агентстве. "У Москвы есть собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей вдали от линии фронта", - говорилось в сообщении.

Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, собеседники агентства отметили, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.