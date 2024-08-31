Глава Минобороны Украины передал США список целей в РФ

Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам главы Минобороны Украины, для ударов глубоко по территории РФ могли бы использоваться комплексы ATACMS.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что в ходе визита в Вашингтон передал американской стороне список целей для нанесения ударов глубоко по территории РФ. "Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты жителей от российского террора… так что я надеюсь, что нас услышали", - сообщил глава Минобороны Украины в интервью CNN, которое канал разместил на своем сайте в пятницу, 30 августа.

По словам Умерова, для ударов могли бы использоваться армейские тактические ракетные комплексы ATACMS. "Мы не хотим позволить их (российской. - Ред.) авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", - добавил министр.

Пентагон: Позиция США по ATACMS не изменилась

Пока не ожидается, что США ослабят ограничения на использование ATACMS, констатировал CNN. "Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США в сфере безопасности для защиты от трансграничных атак, другими словами, для ведения встречного огня. Но что касается дальних ударов, ударов глубоко по территории России, наша политика не изменилась", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер ранее на этой неделе.

Вашингтон дал понять, что Киеву не стоит ожидать новых значительных поставок ATACMS из-за ограниченного количества на складах США и длительного времени производства комплексов.

Остин принял Умерова в Вашингтоне

Министр обороны США Ллойд Остин 30 августа встретился с Умеровым в Вашингтоне. Глава Пентагона осудил атаки России на важнейшие объекты гражданской инфраструктуры в Украине и заявил, что США и их союзники продолжат предоставлять ключевые возможности, чтобы помочь Киеву защитить себя.

"Хочу четко заявить, что недопустимы нападения на гражданское население, и стойкость Украины поможет ей одержать победу над агрессией (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина и зверствами", - подчеркнул он.

Переговоры в формате "Рамштайн"

Встреча прошла в преддверии следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в сентябре. Контактная группа координирует усилия по доставке в Украину военных грузов и изучает способы ускорения их отправки. Как отмечало агентство dpa, встреча пройдет 6 сентября.

В Контактную группу входят около 50 стран, включая Германию. На переговоры приглашены также государства, не входящие в НАТО. Это будет 24-я встреча группы, большинство переговоров проходило в формате видеоконференций.