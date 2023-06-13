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Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву на саммите НАТО

Екатерина Венкина
35 мин. назад

В Вильнюсе Киеву будет предоставлен "сильный пакет политической и практической поддержки", отметил госсекретарь США на встрече с генсеком НАТО.

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Йенс Столтенберг в Вашингтоне
Йенс Столтенберг в Вашингтоне (фото из архива)Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. Стороны обсудили приоритеты саммита 11-12 июля в Вильнюсе, включая дальнейшую поддержку Украины, укрепление механизмов сдерживания и обороны со стороны альянса, а также приверженность вступлению Швеции в НАТО, сообщил во вторник, 13 июня, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Глава внешнеполитического ведомства США предположил, что в Вильнюсе Киеву будет предоставлен "сильный пакет политической и практической поддержки".

Бронемашины и снаряды для Киева

На этом фоне Вашингтон объявил о пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов (301 млн евро), он предполагает направление Киеву американского оружия и оборудования.

Речь идет о "критически важных средствах ПВО, дополнительных боеприпасах для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийских снарядах, противотанковом оружии, бронемашинах и другом оборудовании", уточнил Блинкен.

Помощь включает 25 бронированных машин - 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, а также подрывные средства и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат.

По оценкам Пентагона, пакет предоставляет "ключевые возможности для оказания помощи Украине в ее усилиях по возвращению суверенной территории и поддержки украинских воздушных защитников, которые храбро защищают украинских солдат, мирных жителей и критически важную инфраструктуру".

Столтенберг: Киеву нужна сильная позиция за столом переговоров

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что Украина делает успехи в своем наступлении. "Но мы все знаем, что чем больше земли (украинцы - Ред.) смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - добавил генсек альянса. Сильная позиция на переговорах делает более вероятным, что президент РФ Владимир Путин осознает, "что он никогда не выиграет эту битву", отметил он.

Генсек НАТО встретился с главой Белого дома

Вскоре после переговоров генеральный секретарь НАТО встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Там Столтенберг заявил, что речь идет не только о "нападении на Украину, но и на наши основные ценности и на свободных людей во всем мире". "И поэтому президент Путин не должен победить в этой войне, потому что это не только станет трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным", - добавил генсек альянса. По его словам, подобный сценарий послужит сигналом авторитарным лидерам во всем мире, в том числе в Китае, что использование военной силы, позволяет им получить то, что они хотят.

По подсчетам издания The Hill, США с января 2022 по январь 2023 года потратили на помощь Украине 75,5 млрд долларов (70 млрд евро), в том числе 29,3 млрд  долларов (27,1 млрд евро) на военную поддержку, 45 млрд долларов (41 млрд евро) на "обеспечение общей безопасности Украины, восстановление ее экономики, энергетической безопасности и преодоление гуманитарного кризиса" и 1,9 млрд долларов (1,8 млрд евро) - на гуманитарную помощь беженцам и другим уязвимым группам как внутри Украины, так и во всем регионе.

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