Благодаря россиянам и украинцам в Турции резко выросли продажи недвижимости

В Турции резко возросли продажи жилой недвижимости, в том числе, в связи с высоким спросом на дома и квартиры у россиян и украинцев. В апреле было продано 133 058 единиц жилья, при этом данный показатель возрос на 38,8 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года, заявило во вторник, 17 марта, статистическое ведомство Турции Tüik.

При этом число сделок по покупке недвижимости с гражданами иностранных государств возросло непропорционально сильно - на 58,1 процента. За месяц число купленных квартир и домов в Турции россиянами увеличилось вдвое - с 547 в марте до 1152 в апреле. За год этот показатель вырос на 186 процентов. Покупатели недвижимости из России при этом в апреле вышли на первое место среди приобретающих жилье иностранцев, обойдя при этом иранцев, которые возглавляли этот рейтинг как в марте, так и год назад.

Продажи турецкой недвижимости украинцам также резко выросли. В апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года этот показатель увеличился на 180 процентов, по сравнению с мартом - на 56 процентов.

"Не олигархи, но богатые россияне"

"Это богатые россияне, но не олигархи", - сообщил Reuters сооснователь стамбульской компании по продаже недвижимости Golden Sign Гуль Гуль о своих российских клиентах. По его словам, некоторые из них покупают сразу 3-5 квартир в Турции. "Для иностранцев инвестиции в турецкую недвижимость привлекательны, в том числе, из-за ослабления национальной валюты - лиры", - пояснил он. Только в 2021 году лира упала на 44 процента по отношению к доллару, в текущем году эта тенденция продолжается.

При этом цены на турецком рынке недвижимости стремительно возросли. Согласно статистике Центробанка Турции, в феврале 2022 года рост цен на недвижимость почти достиг 100 процента в годовом отношении.

После начала вторжения РФ в Украину Турция стала одной из главных стран, в которые массово уезжают, а также выводят деньги россияне, которых Запад лишил этой возможности введенными санкциями. Власти в Анкаре не оглашали точных данных о числе приехавших в Турцию россиян после начала войны в Украине. Между тем, в прошлом году Турцию посетило 4,7 миллиона российских туристов - это 19 процентов от общего числа иностранных отдыхающих.

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