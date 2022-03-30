Война в Украине. К чему приведет "активный нейтралитет" Турции

Очередной тур мирных переговоров российской и украинской делегаций состоялся во вторник в Турции при посредничестве Анкары. По данным украинской стороны, во время переговоров Киев предложил Москве новую систему гарантий безопасности. Турция выступает в ней как один из возможных основных гарантов. Замминистра обороны России Александр Фомин заявил после переговоров, что Россия радикально сократит военную активность возле Киева и Чернигова.

Турция поддерживает Украину

Будут ли соблюдены эти договоренности, неизвестно. Тем не менее эта встреча уже является дипломатическим успехом для Турции - ведь появилась надежда на перемирие и разрешение конфликта. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что его страна не является официальным посредником, но готова создать условия для того, чтобы поддерживать процесс мирных переговоров между Россией и Украиной. А еще до начала войны Эрдоган предлагал выступить в роли посредника в российско-украинском противостоянии, но эту идею не поддержал тогда президент РФ Владимир Путин.

Айдын Сезер

Для турецкого эксперта по России Айдына Сезера это не является сюрпризом. по его мнению, Анкара еще до начала войны - несмотря на тесные экономические отношения с Москвой - была на стороне Киева. "Турецкое правительство заключило сделку с Украиной о поставках оружия и всегда поддерживало территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Сезер в интервью DW. В последние годы президент Эрдоган все время подчеркивал, что Турция поддерживает Украину и не признал аннексированный Крым российским. К тому же Эрдоган выступает в качестве защитника крымских татар. Анкара встала на сторону Киева и, по мнению Путина, она не является независимой - поэтому предложение Эрдогана было отклонено.

Между двух стульев или "активный нейтралитет"?

С начала войны Анкара следует более осторожному курсу, чем раньше. "Активный нейтралитет" - так называет эту позицию президент Эрдоган. На практике это означает поддерживать контакты с обеими сторонами, оставаться в диалоге с ними и не совершать ошибок.

Беате Апельт (Beate Apelt) из филиала немецкого Фонда Фридриха Наумана в Стамбуле полагает, что Эрдоган действует так вынужденно. Апельт, которая долгое время руководила проектами в Украине, считает, что Анкара установила хорошие контакты и с Киевом, и с Москвой. В отношениях между НАТО и Россией Турция также заняла особую позицию. Если из-за войны Анкаре придется четко обозначить свою позицию, то перед Эрдоганом возникнет дилемма, считает Апельт, потому что, с одной стороны, Турция является членом НАТО, а с другой - она во многом зависит от России.

Беате Апельт

Прежде всего, Турция зависит от российского газа. По официальным данным, Турция получает треть необходимого ей газа из России. Первая турецкая АЭС в портовом городе Мерсине построена "Росатомом". Россия играет для Турции роль основного покупателя стройматериалов - и является рынком сбыта сельхозпродукции из Анатолии. Кроме того, 70 процентов импортируемого Турцией зерна в прошлом году поступило из России. А около 20% посещающих Турцию туристов - россияне.

Тесная экономическая связь с Украиной

Но и Украина в последнее время играет все большую роль для Турции. В прошлом году Турция с объемом инвестиций в 4,5 млрд долларов была в Украине самым крупным иностранным инвестором. По данным Бурака Пехливана, главы турецко-украинского объединения предпринимателей, до начала войны около 700 турецких фирм были активны в Украине. Двусторонний объем торговли в 2021 году составил 7,4 млрд долларов. 3 февраля Эрдоган и Зеленский подписали соглашение с целью довести объем торговли до 10 млрд долларов в год.

Кроме того, Анкара поставляет Киеву вооружение, в частности турецкие боевые беспилотники Bayraktar. Между Киевом и Анкарой были заключены соглашения о поставках моторов и других деталей для военных кораблей и беспилотников.

Айдын Сезер полагает, что Турция будет и дальше следовать своему курсу "активного нейтралитета". Чем на данный момент довольна и Европа, говорит Сезер. Хусеин Чичек из Университета Вены считает такой курс хорошим решением и подчеркивает, что поддержка Анкары для Украины означает сдерживание политических амбиций России во всем регионе. Кроме того, это нормализует отношения Анкары с Западом.

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