Bild: В тюрьмах РФ отключают отопление для вербовки на фронт

Во многих колониях России администрации на фоне сильных морозов отключают отопление, создавая "невыносимые" условия,

"чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину" на войну. Об этом сообщил в субботу, 13 января, Telegram-канал "Bild на русском" со ссылкой на основательницу правозащитного проекта "Русь сидящая" ехали в Украину" . "В России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сострадания, когда они умирают на фронте. Это заключенные, (национальные. - Ред.) меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных", - рассказала журналистам Романова.

Заключенные тюрем на войне в Украине

По ее оценке, "заключенных просто массово посылают на линию фронта в Украине и приносят там в жертву". При этом в российских местах лишения свободы все чаще вербуют и женщин-заключенных, заявила правозащитница. Как пишет "Bild на русском", сейчас в Украине воюют около 1000 россиянок.

О том, что в России идет массовая вербовка женщин-заключенных для участия в войне против Украины, Ольга Романова рассказывала еще в августе 2023 года. В частности, она указывала на активную вербовку женщин на оккупированных территориях Украины и в колониях на юге России, в частности в Липецкой области.

В декабре 2023 года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал изданию Newsweek со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронт отправили 100 тысяч заключенных.

Смотрите также: