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Bild: В тюрьмах РФ отключают отопление для вербовки на фронт

Александра Иванова
14 января 2024 г.

В российских колониях на фоне минусовых температур заключенным создают невыносимые условия, чтобы те шли воевать в Украину, рассказала журналистам правозащитница Ольга Романова.

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Больница на территории одной из российских тюрем
Фото: Filipp Kochetkov/Tass/imago images

Во многих колониях России администрации на фоне сильных морозов отключают отопление, создавая "невыносимые" условия,

"чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину" на войну. Об этом сообщил в субботу, 13 января, Telegram-канал "Bild на русском" со ссылкой на основательницу правозащитного проекта "Русь сидящая" ехали в Украину". "В России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сострадания, когда они умирают на фронте. Это заключенные, (национальные. - Ред.) меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных", - рассказала журналистам Романова.

Заключенные тюрем на войне в Украине

По ее оценке, "заключенных просто массово посылают на линию фронта в Украине и приносят там в жертву". При этом в российских местах лишения свободы все чаще вербуют и женщин-заключенных, заявила правозащитница. Как пишет "Bild на русском", сейчас в Украине воюют около 1000 россиянок.

О том, что в России идет массовая вербовка женщин-заключенных для участия в войне против Украины, Ольга Романова рассказывала еще в августе 2023 года. В частности, она указывала на активную вербовку женщин на оккупированных территориях Украины и в колониях на юге России, в частности в Липецкой области.

В декабре 2023 года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал изданию Newsweek со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронт отправили 100 тысяч заключенных.

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Сообщение издания Newsweek, что Россия отправила на фронт в Украине 100 тысяч заключенных тюрем

Exclusive: Russia Has Recruited Over 100,000 Convicts Since Ukraine War Began
www.newsweek.com
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