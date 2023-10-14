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Экс-вице-президента "Газпромбанка" признали " иноагентом

Александра Иванова
14 октября 2023 г.

Министерство юстиции РФ внесло с реестр "иноагентов" правозащитницу Ольгу Романову, экс-топ-менеджера "Газпромбанка" Игоря Валобуева и еще трех человек.

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Экс-президент "Газпромбанка", а сейчас - служащий Вооруженных сил Украины Игорь Волобуев во время интервью DW
Игорь Волобуев, бывший президент "Газпромбанка", ныне - служащий ВСУ Фото: DW

Список "иностранных агентов" Минюста РФ в пятницу, 13 октября, был вновь пополнен после перерыва, продлившегося несколько недель. Кроме прочих, соответствующий статус российские власти присвоили правозащитнице, основательница проекта "Русь сидящая" Ольге Романовой.

После начала вторжения в Украину в феврале 2022 года Романова, покинувшая пределы России, неоднократно рассказывала о массовой вербовке заключенных в российских тюрьмах, в том числе женщин, для участия в войне.

Статус "иноагента" - у экс-топ-менеджера "Газпромбанка" Волобуева

Статус "иноагенета" был присвоен также бывшему вице-президенту "Газпромбанка" Игорю Волобуеву. Уроженец Украины Игорь Волобуев более 30 лет прожил в России, работал в Москве вице-президентом "Газпромбанка" и много лет занимался пиаром "Газпрома". С началом широкомасштабного вторжения он вернулся на родину и в звании рядового пошел на фронт.

В конце сентября в программе DW #вТРЕНДde Волобуев рассказал, что служит в Интернациональном легионе ВСУ, вместе с гражданами примерно 30 стран. При этом он отметил, что у него "нет никакой моральной дилеммы" в связи с тем, что он стреляет по русским. "Для меня это враг. Точно так же, как и я для них враг. И если мы там с ними пересекаемся, значит, они хотят убить меня. А я хочу, чтобы они отсюда ушли. Мне все равно, живыми или мертвыми, но чтобы их здесь не было, потому что это моя родина", - сказал Игорь Волобуев.

Другие обновления в списке "иноагентов"

13 октября в список "иногаентов" Минюста РФ были внесены также ведущая YouTube-канала "Ходорковский Live" Елена Малаховская, блогер Андрей Рудой и крымскотатарский активист, бывший заместитель главреда газеты "Московский комсомолец" Айдер Муждабаев.

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