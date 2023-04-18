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Владимир Кара-МурзаФото: Anton Novoderezhkin/Tass/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Безнадежное положение критиков войны": СМИ ФРГ о Кара-Мурзе

Сергей Гуща
13 мин. назад

В России окончательно установилась диктатура, у критиков войны - безнадежное положение, но эта война может стать началом конца путинского режима, пишут немецкие СМИ о приговоре Владимиру Кара-Мурзе.

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Немецкие СМИ комментируют вердикт Московского городского суда, который 17 апреля 2023 года приговорил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по совокупному обвинению в "фейках" о российской армии, участии в деятельности "нежелательной" организации и в "госизмене". DW собрала некоторые наиболее яркие высказывания в СМИ.

Die Rheinische Post: Россия - диктатура чистой воды

"25 лет лишения свободы человеку, который не сказал ничего, кроме правды", - пишет Ульрих Крёкель (Ulrich Krökel), обозреватель газеты Rheinische Post. "Владимир Кара-Мурза пережил две попытки  отравления - и, несмотря на это, не прекратил критиковать хозяина Кремля. За это всегда готовые услужить Путину судьи отправили 41-летнего политика в колонию. Этот приговор уже никого не может удивить. Ведь Путин и его пособники, самое позднее с начала широкомасштабной агрессии против Украины, сбросили все маски. Россия - диктатура чистой воды. Поэтому не будет преувеличением - поставить Владимира Кара-Мурзу и тоже находящегося в заключении Алексея Навального в один ряд с Андреем Сахаровым. Их мужество достойно восхищения. Трудно сказать, чего добивается Путин - устрашения или мести. Скорее всего, и того и другого".

"Может ли Запад что-то предпринять?", - задается вопросом журналист Rheinische Post и высказывает следующее мнение: "Да, он может еще более последовательно поддерживать борьбу Украины за свободу. Поскольку поражение в войне может расшатать фундамент путинской диктатуры".

SZ: Российский режим хладнокровно устраняет своих критиков

"Впервые с момента распада Советского Союза оппозиционера в России приговорили по обвинению в "госизмене", - пишет Süddeutsche Zeitung. "Судебный процесс против Кара-Мурзы демонстрирует хладнокровие, с которым режим устраняет своих критиков. Приговор является еще и дополнением к тому, что оппозиционер страдает от последствий двух попыток отравления, которые он с трудом пережил несколько лет назад. Условия содержания в российской колонии несут в себе дополнительный риск для его здоровья.

В стране, где западных журналистов арестовывают, обвиняя в шпионаже, адвокаты вынуждены бежать из страны во время судебного процесса, правозащитные организации упраздняются, а детей отбирают у родителей за критику войны, приговор Кара-Мурзе является чем-то большим, чем еще одним переломным моментом. Он показывает: чем дольше длится война против Украины, тем безнадежнее становится в России положение всех, кто против войны".

Tageszeitung: Российское государство морально разложилось

"Это ужасно и реально одновременно: Россия ведет войну не только против Украины и "коллективного Запада", но и против своего народа", - комментирует приговор Владимиру Кара-Мурзе берлинская газета Tageszeitung.

"Это многое говорит о состоянии страны, которая уже давно распрощалась с цивилизованным миром. Российская государственная система полностью себя изжила и морально разложилась. Однако было бы наивно считать, что продолжение ее существования связано с одним единственным человеком - Владимиром Путиным. "Настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется", - сказал Кара-Мурза, выступая в суде с последним словом. До этого момента еще долгий путь, однако война в Украине может стать началом конца (путинского режима. - Ред.)".

FAZ: Путинский аппарат не только мстит и запугивает

"Очевидно, путинский аппарат старался не только отомстить и запугать Владимира Кара-Мурзу, но и лишить оппозиционера какой бы то ни было публичности", - отмечает журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt). Процесс против него был закрытым - из-за обвинения в "госизмене". Находясь в СИЗО, Кара-Мурзе запретили общаться с семьей. Разговоры по телефону с собственными детьми, как утверждали следователи, могли угрожать следствию.

Независимых журналистов и западных дипломатов не допустили в зал суда, где Кара-Мурзу держали в типичной для России клетке для подсудимых, даже на его выступление с последним словом. Когда дипломаты попытались попасть в зал заседаний, судебный пристав остановил их словами: "Вы пришли к своему агенту?". Поэтому последнее слово подсудимого распространили в письменном виде в соцсетях. Как заявил Кара-Мурза, он был уверен, что за два десятилетия в российской политике его ничто уже не могло удивить. Однако его все же поразило то, что процесс был более закрытым, чем суды над советскими диссидентами в 60-е и 70-е годы. А требование прокуратуры приговорить его на 25 лет уже напомнило сталинский террор 30-х годов прошлого века".  

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