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Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев
Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей МедведевФото: Janis Laizans/REUTERS
КонфликтыНорвегия

Бежавший в Осло наемник ЧВК "Вагнер" арестован за драку

Даниил Сотников
47 мин. назад

Обвинение утверждает, что Медведев ударил полицейского. Защита экс-вагнеровца считает, что "произошло недоразумение".

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Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который запросил убежище в Норвегии, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает агентство AFP в пятницу, 24 февраля.

Согласно документам, Медведев в ночь с 21 на 22 февраля оказал сопротивление при задержании в состоянии алкогольного опьянения, а в полицейском участке напал на полицейских.

"В среду 22 февраля 2023 года, около 5.00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников", - цитирует постановление об аресте "Новая газета Европа". Незадолго до этого Медведев вступил в драку с неназванным человеком неподалеку от одного из баров Осло, уточняет издание.

Рассмотрение дела назначено на 25 апреля. Прокурор предъявил Медведеву обвинение по трем уголовным статьям. Его адвокат сообщил местному телеканалу TV 2, что после употребления его подзащитным алкоголя "произошло недоразумение", и Медведев не понял, что случилось, когда на место прибыла полиция, поскольку не знает языка.

Побег экс-вагнеровца из России в Норвегию

Медведев бежал из России в Норвегию в ночь на 13 января. В скандинавском государстве он попросил политического убежища и дает показания против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и самой организации.

16 января Управление иммиграции Норвегии (UDI) подтвердило, что Медведев запросил политического убежища в стране. С 23 по 25 января бывший наемник находился в стране под стражей в депортационном центре в Трандуме. Центральное управление криминальной полиции Норвегии заявило, что следствие заинтересовано в допросе Медведева в качестве свидетеля военных преступлений.

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