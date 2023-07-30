Дроны в "Москва-Сити" и другие события 522-го дня войны

На 522-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 30 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Новая атака беспилотников на Москву

В ночь на 30 июля беспилотники попали в здания делового центра российской столицы "Москва-Сити". Пострадали башня "Око-2" и один из небоскребов IQ-квартала, где расположены, кроме прочего, офисы Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи.

По данным Минобороны РФ , два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и после этого врезались в здания "Москва-Сити". Еще один беспилотник был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе Московской области, указали в российском оборонном ведомстве.

Между тем ряд Telegram-каналов и агентство ТАСС сообщили о двух сбитых в области беспилотниках - в Одинцовском и Красногорском районах.

Это уже третья атака беспилотников на Москву за неделю: 24 июля дроны повредили здание рядом с министерством обороны РФ и строящийся бизнес-центр, а 28 июля беспилотник был сбит над Новой Москвой.

Обстрелы регионов России и оккупированных РФ территорий Украины

Брянская область за 30 июля была дважды обстреляна со стороны Украины, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса в Климовском районе, при этом пострадали три человека - две женщины и один мужчина.

Кроме того, в результате обстрела "есть разрушения и возгорания производственных помещений", указал Богомаз. В результате другого обстрела в селе Зурново Суземского района было повреждено одно домовладение, никто не пострадал, отмечается далее в его сообщении.

Вечером 30 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил также о падении беспилотника неизвестной принадлежности в хуторе Дарагановка в регионе. По его данным, в результате падения дрона были повреждены частный дом и автомобиль. "Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", - указал Голубев.

Между тем Telegram-канал Baza, сообщивший об инциденте несколькими минутами раньше, пишет, что при этом пострадали два человека и получили повреждения два автомобиля.

Ранее в тот же день Минобороны РФ объявило об уничтожении 25 украинских беспилотников самолетного типа, направлявшихся в аннексированный РФ Крым. "16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - утверждает Минобороны РФ.

Ход боевых действий

За прошедшие сутки Россия нанесла по украинским целям 4 ракетных и 34 авиационных удара, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, ВС РФ совершили 37 обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали и мирные жители, были разрушены некоторые жилые дома, указано также в документе. За день было зафиксировано 20 боевых столкновений.

Украинская авиация нанесла за сутки 7 ударов по концентрации живой силы, оружия, вооружения и военной техники российской армии, отмечается в сводке. По данным Генштаба ВСУ , украинскими войсками были уничтожены 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня, 8 артиллерийских установок на огневых позициях, 2 станции радиолокационной борьбы. Кроме того, были поражены два района сосредоточения живой силы РФ, указывает украинская сторона.

В свою очередь оперативное командование "Юг" сообщило, что в ночь на 30 июля российская тактическая авиация в третий раз атаковала остров Змеиный в Черном море, сбросив на него "две авиабомбы неустановленного образца". В том же заявлении для прессы говорится, что минувшей ночью с восточного побережья Азовского моря россияне выпустили дроны-камикадзе по аграрным предприятиям Херсонской области и Криворожского района Днепропетровской области, все 4 беспилотника сбили украинские силы ПВО. Обломки одного из них упали на территорию агрофирмы, что вызвало пожар в зернохранилище.

Между тем Минобороны РФ в вечерней сводке утверждает, что в течение последних суток ВСУ продолжали "безуспешные попытки наступательных действий" на Донецком, Южно-Донецком и Лиманском направлениях.

Кроме того, российские ВС вели успешные боевые действия на Купянском и Херсонском направлениях и нанесли значительный урон военной технике и живой силе противника, утверждается в сводке.

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